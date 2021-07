Super Dancer Chapter 4: Tanuja के बाद Karisma Kapoor बनेंगी शो की अगली गेस्ट, धांसू परफॉर्मेंस देख बढ़ाएंगी कंटेस्टेंट्स का उत्साह

Super Dancer Chapter 4: Karisma Kapoor will be the next guest of the show: सोनी टीवी का लोकप्रिय डांस रिएलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 (Super Dancer Chapter 4) दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। इस शो में हर हफ्ते नए-नए सेलेब्स स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आ रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड की दिग्गज अदाकाराओं में एक तनूजा (Tanuja) शो के मंच पर गेस्ट बनकर नजर आईं। इस दौरान एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ से जुड़े कई ऐसे किस्से सुनाए, जिनसे उनके फैंस भी अनजान थे। इतना ही नहीं तनूजा ने सभी कंटेस्टेंट्स की दमदार परफॉर्मेंस देखने के बाद उनका उत्साह भी बढ़ाया। तनूजा के बाद दर्शक यह जानने के लिए बेताब है कि अब शो का न्य मेहमान कौन होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) शो में मंच पर नजर आएंगी। Also Read - TRP List 26th Week 2021 by Ormax Media: इन 10 शोज ने जीता दर्शकों का दिल, जानिए कौन बना No.1 शो?

टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 90 के दशक की जानी-मानी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर शो में बतौर गेस्ट नजर आएंगी। करिश्मा कपूर भले ही काफी लंबे समय से बॉलीवुड की दुनिया में एक्टिव नहीं हैं लेकिन वो लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती हैं। दर्शक भी करिश्मा कपूर इस शो में देखने के लिए बेताब हैं। इस शो को बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, कोरियोग्राफर गीता कपूर और मशहूर डायरेक्टर अनुराग बसु जज कर रहे हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें, तो करिश्मा कपूर को आखिरी बार बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'जीरो' में गेस्ट अपीयरेंस करते हुए देखा गया था। इसके अलावा एक्ट्रेस काफी लंबे समय के बाद मेंटलहुड वेब सीरीज में नजर आई थीं। आज भी करिश्मा के फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर धमाल मचाते हुए देखना चाहते हैं। वैसे आप करिश्मा कपूर को 'सुपर डांसर 4' के मंच पर देखने के लिए कितने बेताब हैं? इस बार में आप हमें कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं।