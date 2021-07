Super Dancer Chapter 4: रिएलिटी शोज में 'मनगढ़ंत कहानियां' बेचने पर Anurag Basu का बड़ा खुलासा, बोले 'हम ऐसी चीजों को...'

Anurag Basu Talk About on Selling Sob Stories On Reality Shows: दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए मेकर्स रिएलिटी शोज में इमोशनल टच देने के लिए कंटेस्टेंट्स की जर्नी को मंच पर दिखाते हैं। ऐसे करने से मेकर्स को लगता है कि दर्शक शो के साथ एक अलग लेवल तक जुड़ सकते हैं। हालांकि सिसकने वाली और भावनात्मक कहानियां कभी-कभी उल्टा भी पड़ जाती हैं। रिएलिटी शो में सोब स्टोरीज (मनगढ़ंत कहानियां) बेचने के बारे में अपनी राय रखते हुए सुपर डांसर चैप्टर 4 (Super Dancer Chapter 4) के जज अनुराग बसु (Anurag Basu) ने कहा कि हम इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं देते हैं। Also Read - Raj Kundra को हथकड़ी लगते ही Super Dancer 4 से हुई Shilpa Shetty की विदाई!! ये हसीना लेगी जगह

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अनुराग बसु ने कहा, 'हमारे शो में कंटेस्टेंट्स और वे जो करते हैं वह सब ऑर्गेनिक है। कभी-कभी चीजें भावुक हो जाती हैं क्योंकि कला भावनात्मक होती है। कोई न कोई डांस एक्ट ऐसा होता है या कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम इमोशनल हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी यूनिट इस तरह की चीजों को बढ़ावा देती है। हम इसमें शामिल नहीं हैं। जज के रूप में हम ऐसी किसी भी कहानी को प्रोत्साहित नहीं करते हैं जो ऑर्गेनिक या रियल नहीं है।'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं खुद हैरान हूं कि ये चीजें बाकी शोज पर कैसे काम करती हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैंने जितने भी शोज में काम किया है वो बच्चों के लिए हैं। वो ऑर्गेनिक हैं, आप नकली भावनाएं नहीं डाल सकते।'

अनुराग बसु ने बताया, 'कभी-कभी शो अपने आप शेप लेता है। बच्चें एकदम रियल होते हैं। इसलिए उनकी पर्सनालिटी और बैकग्राउंड खुद शेप लेता है। हम भी फ्लो में आ जाते हैं और शूट करते हैं उनके साथ। हर बच्चा अलग होता है।'