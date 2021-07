Super Dancer Chapter 4: Shilpa Shetty की विदाई होते ही, Karishma Kapoor ने संभाली जज की गद्दी, फोटो हुई वायरल

Karisma Kapoor Latest Photo As Guest Judge on Super Dancer Chapter 4: बीते दिनों आईं रिपोर्ट्स के मुताबिक 90 के दशक की जानी-मानी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) ने सुपर डांसर चैप्टर 4 (Super Dancer Chapter 4) की शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) को रिप्लेस कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस समय एक शो के सेट से एक फोटो बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें करिश्मा कपूर सेट पर नजर आ रही हैं। इस फोटोज को देखने के बाद एक बात, तो तय हो गई है कि आने वाले एपिसोड में अब करिश्मा कपूर जज की गद्दी संभालती नजर आएंगी। Also Read - Super Dancer Chapter 4: रिएलिटी शोज में 'मनगढ़ंत कहानियां' बेचने पर Anurag Basu का बड़ा खुलासा, बोले 'हम ऐसी चीजों को...'

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो शिल्पा शेट्टी ने अपने पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) की गिरफ्तारी के बाद 'सुपर डांसर चैप्टर 4' की शूटिंग बीच में ही छोड़ दी है। एक्ट्रेस ने मेकर्स को बताया है कि वो पर्सनल एमरजेंसी होने के कारण शो की शूटिंग के लिए नहीं आ पाएंगी। स्पॉटबॉयई से जुड़े सूत्र ने बताया कि शिल्पा शेट्टी की जगह इस अपकमिंग एपिसोड में करिश्मा कपूर स्पेशल जज के तौर पर दिखाई देंगी। हालांकि सोशल मीडिया पर सामने आई फोटो और वीडियो ने भी इस बात पर पक्की मुहर लगा दी है।

बताते चलें, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने सोमवार देर रात गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा पर पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें कुछ एप्स पर पब्लिश करने के आरोप लगे हैं। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और एक्ट्रेस और मॉडल सागरिका शोना सुमन (Sagarika Shona Suman) ने बिजनेसमैन को जमकर लताड़ लगाई है। सागरिका शोना सुमन ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज कुंद्रा ने उन्हें न्यूड ऑडिशन देने के लिए कहा था। वहीं दूसरी ओर मीका सिंह, राखी सावंत और गहना वशिष्ठ ने राज कुंद्रा का सपोर्ट किया है।