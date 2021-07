Raj Kundra को हथकड़ी लगते ही Super Dancer 4 से हुई Shilpa Shetty की विदाई!! ये हसीना लेगी जगह

Shilpa Shetty Not Seen in Super Dancer Chapter 4 Upcoming Episode: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) काफी लंबे से टीवी के मशहूर डांसिंग रिएलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 (Super Dancer Chapter 4) को जज कर रही हैं। इस शो में उन्हें अब तक कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस की सराहना करते देखा गया है। अब जो ताजा रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनके मुताबिक शिल्पा शेट्टी शो के अपकमिंग एपिसोड में नहीं दिखाई देंगी। दरअसल इसके पीछे जो कारण सामने आया है, वो उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) की गिरफ्तारी है। राज कुंद्रा को सोमवार देर रात मुंबई पुलिस ने पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें कुछ एप्स पर पब्लिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। Also Read - Super Dancer Chapter 4: Rupsa, Esha और Sonali की डांस परफॉर्मेंस ने हिला डाला मंच, जजेज ने की जमकर तारीफ

स्पॉटबॉयई की रिपोर्ट के मुताबिक, आज से सुपर डांसर चैप्टर 4 के अपकमिंग एपिसोड की शूटिंग होनी थी। शिल्पा शेट्टी ने लास्ट मोमेंट में सेट पर आने से मना कर दिया है। बताया जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी की जगह इस अपकमिंग एपिसोड में अपने जमाने की लोकप्रिय एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) स्पेशल जज के तौर पर दिखाई देंगी। मेकर्स ने करिश्मा कपूर, गीता कपूर और अनुराग बसु के साथ शो की शूटिंग शुरू कर दी है।

शिल्पा शेट्टी ने शूटिंग सेट पर ना आने का कारण नहीं बताया है। एक्ट्रेस ने इन्फॉर्म करते हुए बताया कि कुछ पर्सनल एमरजेंसी आ गई है। वो आज शो के शूट पर नहीं आ पाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शिल्पा शेट्टी के शो पर ना आने का कारण राज कुंद्रा की गिरफ्तारी है। शिल्पा शेट्टी ने इससे पहले भी मई में शो से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया था। उस दौरान मलाइका अरोड़ा ने शो को जज किया था। वर्कफ्रंट की बात करें, तो शिल्पा शेट्टी जल्द ही फिल्म 'हंगामा 2' से बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं।