Super Dancer 4: ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में पहुंचते ही बदले कंटेस्टेंट्स के तेवर, तारीफ करने पर मजबूर हुईं Shilpa Shetty

सोनी टीवी का डांस रिएलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 4' (Super Dancer Chapter 4) इन दिनों लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है। मेकर्स 'सुपर डांसर चैप्टर 4' को दिलचस्प बनाने में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ रहे हैं। मेकर्स हर हफ्ते एक नई थीम के साथ 'सुपर डांसर चैप्टर 4' का नया एपिसोड लेकर आते हैं। 'सुपर डांसर चैप्टर 4' के आने वाले एपिसोड में इस हफ्ते अनु कपूर की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। अनु कपूर के आते ही शो 'सुपर डांसर चैप्टर 4' के जज पुराने जमाने में जाने वाले हैं। 'सुपर डांसर चैप्टर 4' के सभी कंटेस्टेंट्स इस बार रेट्रो लुक में नजर आने वाले हैं।

ब्लैक एंड व्हाइट वाला जमाना आते ही सभी कंटेस्टेंट्स और जजों के तेवर पूरी तरह से बदल चुके हैं। इस बात का सबूत शो 'सुपर डांसर चैप्टर 4' का लेटेस्ट प्रोमो है। शो 'सुपर डांसर चैप्टर 4' के प्रोमो में सभी कंटेस्टेंट्स अपने गुरू के साथ रेट्रो लुक में डांस करते नजर आ रहे हैं। वहीं शो के जज भी काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं।

प्रोमो में शिल्पा शेट्टी ब्लैक एंड व्हाइट कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं। शिल्पा शेट्टी को देखकर लग रहा है जैसे कोई पुरानी हिरोइन 'सुपर डांसर चैप्टर 4' के सेट पर आ गई है। कंटेस्टेंट्स के साथ साथ शो के जज गीता कपूर (Geeta Kapur), शिल्पा शेट्टी कुंद्रा (Shilpa Shetty Kundra), गीता कपूर, और अनुराग बसु (Anurag Basu) पुराने गानों पर परफॉर्म करते नजर आने वाले हैं।

देखें 'सुपर डांसर चैप्टर 4' का प्रोमो-

वहीं एक प्रोमो में अनु कपूर 'सुपर डांसर चैप्टर 4' के कंटेस्टेंट्स की तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। सौमित की परफॉर्मेंस अनु कपूर के दिल को छू जाएगी। जिसके बाद अनु कपूर सौमित को एक शानदार डांसर बताने वाले हैं। 'सुपर डांसर चैप्टर 4' के इन सभी प्रोमोज ने तो फैंस की धड़कन भी बढ़ा दी है। अब तो फैंस 'सुपर डांसर चैप्टर 4' के आने वाले एपिसोड को देखने के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।