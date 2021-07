Super Dancer Chapter 4: शादी स्पेशल एपिसोड में होगी जूता चुराई की रस्म, विदाई देखकर छलकेंगे Genelia के आंसू

Super Dancer Chapter 4 Promo: Genelia D'Souza and Riteish Deshmukh gets emotional in Shadi Special Episode of Shilpa Shetty's Show: सोनी टीवी का डांसिंग रिएलिटी शो ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ (Super Dancer Chapter 4) कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। खबर है कि ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ से अब शिल्पा शेट्टी का पत्ता साफ हो चुका है। राज कुंद्रा के जेल जाने के बाद ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ के मेकर्स ने ये चौंकाने वाला फैसला किया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ में शिल्पा शेट्टी नहीं नजर आएंगी। शिल्पा शेट्टी के जाने के बाद अब शो में एक के बाद एक मेहमानों की एंट्री होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी की जगह को भरने के लिए हर हफ्ते ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ में नए मेहमानों को न्योता भेजा जाएगा। Also Read - Super Dancer Chapter 4 : Shilpa Shetty की कमी को इस हफ्ते पूरी करेंगे Riteish-Genelia, शो में सजेगी रोमांटिक शाम {BTS Photos}

बीते हफ्ते करिश्मा कपूर ने शिल्पा शेट्टी की कुर्सी को संभाला है। इस हफ्ते ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ में बॉलीवुड के जाने माने कपल जेनेलिया डिसूजा (Genelia D'Souza) और रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ के शादी स्पेशल एपिसोड में जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख शो के कंटेस्टेंट्स के साछ जकर मस्ती करते नजर आने वाले हैं। इस दौरान सचित और गुरू वर्तिका सलमान खान और माधुरी दीक्षित बनने वाले हैं।

वायरल हो रहे प्रोमो में सचित सलमान खान बनकर जूता चुराई की रस्म को बर्बाद करता नजर आ रहा है। वहीं माधुरी बनी वर्तिका इस रस्म को पूरा करने में जुटी हुई है। प्रोमो में इस धांसू परफॉर्मेंस को देखकर जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख खुशी के मारे झूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि विदाई की रस्म ने जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख को रुला भी दिया। Also Read - Super Dancer 4: Karisma Kapoor ने Shilpa Shetty को दिखाया बाहर का रास्ता? यहां जानें सच्चाई

देखें ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ के प्रोमोज- Also Read - Super Dancer 4 के सेट पर पहुंचीं Karisma Kapoor, Shilpa Shetty के कलेजे पर सांप की तरह लोटेंगी ये 7 तस्वीरें

एक दूसरे प्रोमो में विदाई की रस्म देखकर जेनेलिया डिसूजा रोती नजर आ रही हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इस वीकेंड ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ में जमकर हंगामा होने वाला है। ऐसे में आप ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं कमेंट करके जरूर बताएं।