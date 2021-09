Shilpa Shetty को बुरे वक्त में मिला 'पुरानी दुश्मन' का साथ, Raveena Tandon ने स्टेज पर लगा लिया गले !!

Shilpa Shetty and Raveena Tandon to dance together: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) इन दिनों सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले टीवी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 (Super Dancer Chapter 4) में बतौर जज नजर आ रही हैं। इस डांसिंग टीवी रियलिटी शो में अदाकारा शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में दोबारा वापसी की है। शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) के पोर्नोग्राफी केस के खुलासे के बाद से ब्रेक पर थीं। वो कई हफ्तों तक इस टीवी रियलिटी शो का हिस्सा नहीं बनी। हाल ही में अदाकारा ने हिम्मत दिखाकर सुपर डांसर चैप्टर 4 के सेट पर वापसी की है। तब से शिल्पा शेट्टी सुर्खियों में ही हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: राकेश बापट की जेब में मिला दिव्या अग्रवाल का लिप बाम, तो शमिता शेट्टी के तन-बदन में लगी आग

अब इस टीवी रियलिटी शो के आने वाले एपिसोड में उनकी 'पुरानी दुश्मन' रवीना टंडन (Raveena Tandon) नजर आने वाली है। बीते दिनों ही शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन को टीवी शो की शूटिंग के लिए जाते हुए स्पॉट किया गया था। जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं। अब सुपर डांसर चैप्टर 4 के सेट से एक बैक टू सेट की एक तस्वीर सामने आई है। जिसे फोटो जर्नलिस्ट विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया है। इस तस्वीर में अदाकारा रवीना टंडन एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) को गले लगाते हुए दिख रही हैं। इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर सामने आते ही लोग हैरान हो गए हैं। दरअसल, आने वाले एपिसोड में शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन एक गाने पर साथ में थिरकने वाली है। इसी पल की ये तस्वीर आप यहां देख सकते हैं।

Raveena Tandon and Shilpa Shetty Kundra dance performance on the sets of Super Dancer Chapter 4 #raveenatandon #ShilpaShetty #SuperDancer4 pic.twitter.com/QkN58hckXv — Viral Bhayani (@viralbhayani77) September 1, 2021



अक्षय कुमार की वजह से हुई थी दुश्मनी

जिन्हें जानकारी नहीं हैं उन्हें बता दें कि शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और रवीना टंडन (Raveena Tandon) दोनों के ही गुजरे वक्त में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ अफेयर के चर्चे खूब आम हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवीना टंडन से ब्रेकअप के बाद अक्षय कुमार ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को भी डेट किया था। जिसकी वजह से दोनों के बीच खूब दुश्मनी की खबरें रही थीं। हालांकि अब इन दोनों अदाकाराएं अपना बीता हुआ कल भूलाकर एक दूसरे के साथ नॉर्मल हो चुकी है। इससे पहले भी रवीना टंडन ने शिल्पा शेट्टी के इस हिट टीवी शो के दूसरे पार्ट में भी हिस्सा लिया था।