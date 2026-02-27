Surbhi Chanda Cry At Psycho Saiyaan Set Due To Tejasswi Prakash: हाल ही में एक इवेंट में तेजस्वी प्रकाश की वजह से हंगामा मच गया. इस इवेंट से सुरभि चंदना रोते हुए बाहर निकलती हैं. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

Surbhi Chandna Cry At Psycho Saiyaan Set Due To Tejasswi Prakash: टीवी की हिट एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने ओटीटी की दुनिया में कदम रख दिया है. हाल ही में तेजस्वी प्रकाश की डेब्यू वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई, जिसका नाम साइको साइया है. इस सीरीज में तेजस्वी के काम की जमकर तारीफ हो रही है. इन दिनों एक्ट्रेस अपनी वेब सीरीज का जमकर प्रमोशन कर रही हैं. करण कुंद्रा भी अपनी लविंग गर्लफ्रेंड की पहली वेब सीरीज का प्रमोशन करते हुए दिखे, लेकिन एक इवेंट में तेजस्वी की वजह से हंगामा मच गया. इतना ही नहीं, उनके एटीट्यूड की वजह से सुरभी चंदना रोने तक लग गईं.

तेजस्वी प्रकाश ने दिखाया घमंड

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, साइको सैय्यां के प्रमोशन इवेंट में तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash), सुरभि चंदना (Surbhi Chandna) और अनुद सिंह ढाका को सुबह बुलाया गया. इस इवेंट में सुरभि और अनुद समय से पहुंच गए, लेकिन तेजस्वी प्रकाश इवेंट में नहीं आईं. इस मौके पर एक्ट्रेस का दोनों कलाकार ने लगभग ढेड़ घंटा इंतजार किया. इस दौरान तेजस्वी की टीम की तरफ से कहा गया कि वारड्रोब में दिक्कत से वह देर से आएंगी. इसके बाद तेजस्वी प्रकाश और एमएक्स प्लेयर की टीम की तरफ से नई जानकारी सामने आई. इस दौरान कहा गया कि तेजस्वी सुरभि चंदना के साथ इंटरव्यू नहीं देना चाहती है. इसी वजह का खुलासा नहीं किया गया.

तेजस्वी प्रकाश की वजह से रोईं सुरभि चंदना

तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) के बारे में बात करते हुए एमएक्स प्लेयर की टीम की तरफ से कहा गया कि तेजस्वी प्रकाश और उनकी टीम को पहले ही इस बारे में जानकारी दी गई थी और तब उन्हें कोई परेशानी नहीं थी लेकिन कुछ देर पहले ही उनकी तरफ से ये बात रखी गई है. इस वजह से हम दिक्कत में आ गए हैं. अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं. इस पूरे ड्रामे के बाद सुरभि चंदना को पहले इंटरव्यू करने के लिए कहा गया और शर्त के मुताबिक, तेजस्वी प्रकाश ने बाद में अकेले ही अपना इंटरव्यू दिया. दावा है कि सुरभि चंदना ने बस एक ही इंटरव्यू दिया था और फिर वह रोते हुए इवेंट से चली गई थी. एक पत्रकार की तरफ से भी इस घटना को सोशल मीडिया पर ढाला गया है. उन्होंने लिखा, 'हमें बाद में बताया कि वो जब तक इंटरव्यू के लिए वेन्यू पर नहीं पहुंचेंगी, जब तक सुरभि चंदना यहां से नहीं चली जाएंगी.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more