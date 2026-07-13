जन्म के एक महीने बाद सुरभि ज्योति ने दिखाई बेटी की झलक! रिवील किया यूनिक नाम, मतलब ने जीता फैंस का दिल

Surbhi Jyoti Reveals Daughter's Name: टीवी की पॉपुलर 'नागिन' (Naagin) यानी सुरभि ज्योति (Surbhi Jyoti) इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत फेज को एन्जॉय कर रही हैं. सुरभि और उनके पति सुमित सूरी के घर पिछले महीने ही एक नन्हीं परी की किलकारी गूंजी थी. फैंस तब से ही बेबी गर्ल का नाम जानने के लिए बेताब थे. अब, जब उनकी लाडली पूरे एक महीने की हो गई है, तो सुरभि ने सोशल मीडिया पर एक बेहद ही प्यारा पोस्ट शेयर कर अपनी बेटी की पहली झलक दिखाई और नाम का खुलासा (Surbhi Jyoti Reveals Daughter's Name) भी किया है. नाम जितना यूनिक है, उसका मतलब उससे भी ज्यादा खूबसूरत है.
सुरभि ज्योति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी नन्ही परी की हाथों की झलक दुनिया वालों को दिखाते हुए लिखा, '॥ ॐ ॥ सहर. Seher... जैसे सुबह की पहली रोशनी, तुम आईं और सब कुछ रोशन कर दिया. हैप्पी वन मंथ!' इसके अलावा एक्ट्रेस अपनी इंस्टा स्टोरी पर भी एक फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने बच्ची के पैरों की तस्वीर पोस्ट की है.
आपको बता दें कि, सुरभि और सुमित ने अपनी बेटी का नाम 'सहर' रखा है. इस नाम का मतलब होता है 'सुबह की पहली किरण' या 'भोर' (Dawn). फैंस को यह नाम बेहद पसंद आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि न्यू पेरेंट्स ने अपनी लाडली के लिए इससे परफेक्ट नाम नहीं ढूंढ सकते थे. सुरभि की इस पोस्ट पर सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि तमाम सितारे भी रिएक्ट कर रहे हैं. टीवी की 'नागिन' के इस पोस्ट पर कलर्स टीवी ने कमेंट करते हुए लिखा, 'सहर हो गई... एक खूबसूरत नया अध्याय शुरू होता है.' आरती सिंह ने लिखा, 'सहर' और इसके साथ रेड हार्ट इमोजी की बौछार लगा दी. अनीता हसनंदानी ने भी इमोजी के जरिए 'सहर' पर प्यार लुटाया. ऐसे ही तमाम सितारों ने सुरभि ज्योति की लाड़ली पर प्यार बरसाया.
मालूम हो कि, सुरभि ज्योति और सुमित सूरी ने इसी साल 13 जून 2026 को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था. अगले ही दिन दोनों ने एक पेस्टल थीम वाला डिजिटल कार्ड शेयर कर फैंस को खुशखबरी दी थी, जिस पर लिखा था 'इट्स अ गर्ल! हमारे घर बेटी आई है. हमारा दिल प्यार और आभार से भरा हुआ है.' इस गुड न्यूज के सामने आते ही टीवी इंडस्ट्री के तमाम सितारों और फैंस ने कपल को खूब सारी बधाइयां दी थी.
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याद दिला दें कि इस साल की शुरुआत में सुरभि और सुमित ने छोटे-छोटे बच्चों के जूतों की फोटो शेयर कर अपनी प्रेग्नेंसी का अनाउंसमेंट किया था. उन्होंने लिखा था, 'हमारा सबसे बड़ा एडवेंचर शुरू होने जा रहा है.' इसके बाद से ही सुरभि अक्सर अपने खूबसूरत मैटरनिटी फोटोशूट और प्रेग्नेंसी जर्नी की झलकियां फैंस के साथ शेयर करती रहती थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…