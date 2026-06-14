38 साल की उम्र में मां बनीं सुरभि ज्योति, टीवी एक्ट्रेस के घर आई नन्हीं परी

Surbhi Jyoti Shares Good News: सुरभि ज्योति ने बेटी को जन्म दिया है और उन्होंने गुडन्यूज सोशल मीडिया पर शेयर की है. टीवी एक्ट्रेस के तमाम चाहने वाले फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं.

सुरभि ज्योति ने बच्चे को जन्म दिया है.

टीवी इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस सुरभि ज्योति (Surbhi Jyoti) ने बेटी को जन्म दिया है. उन्होंने मां बनने की खुशखबरी को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसके बाद सुरभि ज्योति के तमाम चाहने वाले फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं. वहीं, सेलिब्रिटीज की तरफ से उन्हें मां बनने पर बधाइयां मिल रही हैं. 38 साल की एक्ट्रेस सुरभि ज्योति पहले बच्चे की मां बनी हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है. आइए जानते हें कि सुरभि ज्योति ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा है.