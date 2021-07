Surekha Sikri के देहांत ने तोड़ा Avika Gor-Avinash Mukherjee का दिल, ससुराल सिमर 2 स्टार ने दी श्रद्धांजलि

Surekha Sikri Passes Away: Balika Vadhu Actor Avinash Mukherjee and Avika Gor Remember their Dadi Sa, Mourn The Loss: बॉलीवुड फिल्मों और कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी अदाकारा सुरेखा सीखरी (Surekha Sikri) ने आज दुनिया को अलविदा कर दिया है। कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से आज सुरेखा सीखरी का आज निधन हो गया है। सुरेखा सीखरी 75 साल की थी। सुरेखा सीखरी को बेहतरीन अभिनय के लिए 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। सुरेखा सीखरी ने सीरियल बालिका वधू की दादी सा बनकर सालों तक टीवी की दुनिया पर राज किया था। सुरेखा सीखरी के निधन की खबर ने टीवी और फिल्म जगत को हिलाकर रख दिया है। बालिका वधू स्टार अविका गौर और अविनाश मुखर्जी भी इस दुखद खबर को सुनकर हैरान रह गए हैं। Also Read - इन 5 हसीनाओं ने ठुकराया Molkki के लीड रोल का ऑफर, खुली Priyal Mahajan की किसमत

अविका गौर और अविनाश मुखर्जी ने सुरेखा सीखरी के निधन पर शोक जाहिर किया है। एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉट बायई से सुरेखा सीखरी के बारे में बात करते हुए टीवी की आनंदी अविका गौर ने कहा, 'मुझे यकीन नहीं हो रहा कि दादी सा अब हमारे बीच नहीं है। सुरेखा सीखरी एक शानदार अदाकारा थीं। उन्होंने इंडियन सिनेमा में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने आज के कलाकारों को बहुत कुछ सिखाया है। मैं हमेशा उनको मिस करूंगी।'

इसके अलावा अविका गौर ने सोशल मीडिया पर सुरेखा सीखरी की एक तस्वीर भी शेयर की है। सुरेखा सीखरी को याद करते हुए अविका गौर ने लिखा, 'आप हमारे पीछे पूरी एक विरासत छोड़कर गई हैं। हम लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। हम आपको हमेशा ऐसे ही प्यार करेंगे। आप मेरे लिए हमेशा गार्डियन एंडल रहेंगी।' अविका गौर की तरह ही अविनाश मुखर्जी ने भी सुरेखा सीखरी को श्रद्धांजलि दी है।

सुरेखा सीखरी को याद करते हुए अविनाश मुखर्जी ने कहा, 'कुछ समय पहले ही मैंने ये दुखद खबर सुनी। ये खबर सुनकर मैं हैरान था। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। वो मुझे अपना पोता मानती थीं। सुरेखा सीखरी का जाना मेरे लिए बड़ा नुकसान है। मैंने उनके साथ डेढ़ साल काम किया है। बीते कुछ समय से मैं उनके टच में नहीं था। वो अपने कानम को लेकर काफी गंभीर रहती थीं। सुरेखा सीखरी इस दुनिया की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में से एक थीं।'