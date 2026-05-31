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Taarak Mehta फेम Nehal Vadoliya ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- 'तलाकशुदा क्रिकेटर मुझे मैसेज...'

तारक मेहता का उल्टा चश्मा' और ओटीटी की मशहूर एक्ट्रेस नेहा वडोलिया ने एक पॉडकास्ट में हैरान करने वाला खुलासा किया है. नेहा ने बताया कि एक तलाकशुदा क्रिकेटर उन्हें सोशल मीडिया पर अजीब मैसेजेस भेजता था.

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By: Shreya Pandey | Published: May 31, 2026 1:33 PM IST
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Nehal Vadoliya का चौंकाने वाला खुलासा

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' और कई वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकीं एक्ट्रेस नेहा वडोलिया इन दिनों इंटरनेट पर छाई हुई हैं. हाल ही में उन्होंने गुजराती एक्टर करण जोशी पर गंदे मैसेजेस भेजने का आरोप लगाया था, और अब उन्होंने क्रिकेट जगत को लेकर एक नया बम फोड़ दिया है. नेहा ने खुलासा किया है कि आईपीएल (IPL) टीम 'राजस्थान रॉयल्स' का एक तलाकशुदा क्रिकेटर उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार मैसेजेस भेज रहा था.

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पॉडकास्ट में खोल दी क्रिकेटर की पोल

यह पूरा मामला तब सामने आया जब नेहा 'सुनो इंडिया' के एक पॉडकास्ट में मेहमान बनकर पहुंची थीं. इंटरव्यू के दौरान जब होस्ट ने उनसे मजे लेते हुए पूछा कि क्या कभी किसी क्रिकेटर ने उन्हें सोशल मीडिया पर पटाने की कोशिश की है? इस पर नेहा ने हंसते हुए कहा, "क्या मैं उसका नाम ले लूं?"

इसके बाद उन्होंने आगे बताया, "वह खिलाड़ी बहुत ज्यादा मशहूर तो नहीं है, लेकिन हां, वह राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा है और उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है." नेहा वडोलिया के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उस क्रिकेटर को ढूंढने की होड़ मच गई है.

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एक्ट्रेस ने किया ब्लॉक

नेहा ने बताया कि उन्हें उस क्रिकेटर से बात करने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी. उन्होंने कहा, "अगर मैं उसके मैसेजेस का एक बार भी जवाब दे देती, तो वह लगातार चैट करना शुरू कर देता. लेकिन मुझे उससे कोई बात ही नहीं करनी थी, इसलिए मैंने बिना वक्त गंवाए उसे सीधा ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया."

फैंस ने नाम खोजना किया शुरु

भले ही नेहा ने उस खिलाड़ी का नाम छुपा लिया, लेकिन सोशल मीडिया की जनता कहां शांत बैठने वाली थी. कमेंट सेक्शन में लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है. कुछ यूजर्स ने शिमरोन हेटमायर और तुषार देशपांडे का नाम लिया, तो कुछ शरारती यूजर्स स्पिनर युजवेंद्र चहल को टैग करते हुए मजे लेने लगे और पूछने लगे कि "युजी भाई, कहीं ये आप तो नहीं?"

कौन हैं नेहा वडोलिया?

आपको बता दें कि नेहा वडोलिया एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया का एक जाना-माना नाम हैं, जो हिंदी और गुजराती प्रोजेक्ट्स में नजर आती रहती हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. उन्होंने 'गंदी बात 3', 'मस्तराम', 'जूली', 'वुडपेकर' और 'इमली' जैसे कई बेहद बोल्ड और चर्चित शोज में काम किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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