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'9 साल हो गए लेकिन...' TMKOC के 18 साल होते ही इमोशनल हुए असित मोदी, दयाबेन और सुंदर के लिए कही ये बात

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah completed 18 years: सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने 18 साल का सफर पूरा कर लिया है. इस खास मौके पर असित मोदी और दिलीप जोशी ने महफिल जमा डाली है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 29, 2026 12:57 PM IST
'9 साल हो गए लेकिन...' TMKOC के 18 साल होते ही इमोशनल हुए असित मोदी, दयाबेन और सुंदर के लिए कही ये बात

TMKOC के 18 साल होते ही इमोशनल हुए असित मोदी

सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) टीवी के सबसे पुराने शोज में से एक है. सालों से ये शो लोगों के दिलों पर राज कर रहा था. लोगों का मनोरंजन करते कते ब 18 साल बीत गए पता ही नहीं चला. सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा को टीवी पर दस्तक दिए 18 साल का समय हो चुका है. इतने समय में सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कहानी कई बार बदली गई. ऐसे में असित मोदी ने सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम के लिए एक शानदार इवेंट का आयोजन किया है. बीती रात सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम एक छत के नीचे जमा हुई. इस दौरान असित मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर हर कोई चौंक गया. सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम के सामने असित मोदी दयाबेन और सुंदर के बारे में बात करते नजर आए. दरअसल सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इस जश्न में सुंदर का किरदार निभाने वाले एक्टर मयूर वकानी भी पहुंचे थे. मौका मिलते ही असित मोदी ने मयूर वकानी के सामने अपने दिल की बात रखी.

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असित मोदी ने तोड़ी अपनी चुप्पी

असित मोदी ने कहा, ये मयूर वकानी और दिशा, ये दोनों भाई-बहन शो में भी भाई-बहन का रोल निभाते थे. मैं पहले भी उसे याद करने वाला था. दयाबेन... 9-10 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी लोग उनको भुला नहीं पा रहे हैं. उन्होंने जो अपना मुकाम बनाया है वो काबिल ए तारीफ है. इन दोनों ने शो में अच्छा काम किया है. वहीं जेठालाल भी इस दौरान असित मोदी की बात से सहमत नजर आए. एक बार फिर से दयाबेन का नाम सामने आते ही फैंस के बीच खलबली मच गई है.

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असित मोदी से ये सवाल पूछ रहे हैं दयाबेन के फैंस

असित मोदी ने दिशा वकानी का नाम लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है. अब लोगों ने एक बार फिर से असित मोदी से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं. फैंस असित मोदी से पूछ रहे हैं कि दयाबेन शो में कब नजर आएंगी. हालांकि असित मोदी ने 18 साल पूरे होते ही अपने शो की शक्ल बदल दी है. असित मोदी ने गोकुलधाम सोसाइटी का रंग बदल दिया है. शो की कास्ट में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. बीते दिन जेठालाल भी अपनी बबीता जी के साथ जमकर पोज देता नजर आया. माना जा रहा है कि 18 साल के बाद सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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