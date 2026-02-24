Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah को छोड़ने के 9 साल बाद कितनी बदल गईं Disha Vakani? दयाबेन को देख फैंस हैरान

ENG हिन्दी
Disha Vakani New Look: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में दयाबेन के रोल में दिशा वकानी को काफी पसंद किया गया. अब दिशा वकानी की नई फोटोज सामने आई हैं, जिसमें वह काफी पसंद की जा रही हैं.

By: Kavita  |  Published: February 24, 2026 4:25 PM IST

Disha Vakani New Look: टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक्ट्रेस दिशा वकानी ने दयाबेन बनकर हर किसी का दिल जीत लिया. उन्होंने सालों तक अपनी यूनिक एक्टिंग से फैंस के दिलों पर राज किया, लेकिन अब वह एक्टिंग से दूर अपनी फैमिली लाइफ में खुश हैं. दिशा ने साल 2017 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा को छोड़ दिया था, जिसके बाद से ही वह लाइमलाइट से दूर हैं लेकिन इस बीच उनकी कई फोटोज आईं, जिसमें उनकी सादगी ने हर किसी को इंप्रेस कर दिया. अब दिशा वकानी का लेटेस्ट लुक सामने आया है. एक्ट्रेस को इस तस्वीर में पहचान पाना मुश्किल हो गया है.

दिशा वकानी के नए लुक को देख हर कोई हुआ हैरान

दिशा वकानी (Disha Vakani) की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक्ट्रेस को पहचान पाना काफी मुश्किल हो रहा है. इस तस्वीर से साफ है कि दिशा ने एक्टिंग के साथ फैशन को भी छोड़ दिया है और वह एकदम सादगी भरी जिंदगी जी रही हैं. इस वायरल तस्वीर में दिशा ने ब्लू कलर का प्रिंटेड कुर्ती पहनी है और उसके ऊपर क्रीम कलर का दुपट्टा कैरी किया है. इस दुपट्टे को भी दिशा ने काफी सिंपल अंदाज में गले में डाला हुआ है और उन्होंने बालों का बन बनाया है. इस लुक के साथ दिशा ने आंखों पर चश्मा लगाया है. इस तस्वीर में वह मुस्कुरा रही हैं, लेकिन दिशा वकानी के चेहरे की झुर्रियां देख फैंस हैरान हैं. बता दें कि दिशा 47 साल की हैं और एक उम्र के बाद चेहरे में आने वाले बदलाव उनमें साफ दिख रहे हैं.

दिशा वकानी के बाद शो को नहीं मिला नई दयाबेन

बता दें कि दिशा वकानी ने खुद को टीवी इंडस्ट्री से एकदम अलग कर लिया है. साल 2015 में दिशा ने शादी की और फिर 2017 में वह पहली बार मां बनीं. फैंस को लग रहा था कि दिशा साल 2018 में मैटरनिटी पूरी करके एक्टिंग में लौट आएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने टीवी जगत को हमेशा के लिए बाय बोल दिया, लेकिन दिशा वकानी के जाने के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आज तक दयाबेन के कैरेक्टर की जगह खाली है. किसी भी एक्ट्रेस को इस रोल के लिए कास्ट नहीं किया गया है. ऐसे में फैंस आज तक अपनी दयाबेन का इंतजार कर रहे हैं. मेकर्स भी कई बार दिशा वकानी को शो में लाने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन एक्ट्रेस की तरफ से हमेशा ही निराशा हाथ लगी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

