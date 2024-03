Munmun Dutta And Raj Anadkat Engagement Rumors: टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम मुनमुन दत्ता और राज अनादकट का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कुछ समय पहले ही कहा जा रहा था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन मुनमुन और राज ने इस खबर को बेबुनियाद बताया था। वहीं, अब मुनमुन दत्ता और राज अनादकट के रिलेशनशिप से जुड़ा नया अपडेट आया है, जिसने फैंस को होश को उड़ाकर रख दिया है। दावा है कि मुनमुन दत्ता और राज अनादकट ने सगाई कर ली है। इस मीडिया रिपोर्ट्स पर अब मुनमुन और राज का रिएक्शन भी सामने आ गया है, तो साथ ही लोग भी जेठालाल को याद कर मजे ले रहे हैं। Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: जेठालाल की 'बबीता' ने कोलंबिया में ढाया कहर, मुनमुन दत्ता ने शेयर कीं वेकेशन फोटोज

दरअसल, मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) राज अनादकट (Raj Anadkat) से 9 साल बड़ी हैं और आए दिन दोनों के रिलेशनशिप की खबरें आती रहती हैं, लेकिन बुधवार शाम होते होते दोनों की सगाई की खबर ने सबको हैरान कर दिया। एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि मुनमुन ने खुद से 9 साल छोटे एक्टर राज अनादकट से सगाई कर ली। रिपोर्ट में करीबी सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि राज अनादकट और मुनमुन दत्ता ने मुंबई से बाहर गुजरात में कुछ दिन पहले ही सगाई की है, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग शामिल थे।

मुनमुन दत्ता ने अपनी फेक सगाई की खबर पर प्रतिक्रिया दी है और उसे सख्त लहजे में खारिज किया है। एक्ट्रेस ने भड़कते हुए कहा कि ना ही वो इस पर किसी तरह की बात करना चाहती है और ही किसी को अंटेशन देना चाहती है। ये बहुत ही घटिया बात है कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। मैं अपनी एनर्जी इस तरह की बेकार की खबर पर नहीं लगाना चाहती हूं। वहीं, राज अनादकट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर लिखा, 'मैं सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल इस न्यूज को क्लियर करना चाहता हूं कि ये गलत है और बेसलैस है।'

देखें पोस्ट

मुनमुन दत्ता और राज अनादकट की सगाई की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है। हर कोई दोनों की बात करते हुए जेठालाल का मजाक उड़ा रहे हैं। कई लोगों ने जेठालाल को याद किया है, तो कुछ लोग राज अनादकट का नाम लेकर मजे ले रहे हैं। एक यूजर ने जेठालाल की फोटो के साथ लिखा, 'बहुत बड़ा नुकसान हो गया है।'

देखें ट्वीट्स

Reaction of Jethalal on the engagement of Tappu and Babita ji.

Galat hua Jethalal ke sath ?#MunmunDutta #TMKOC #RajAnadkat #TaarakMehtaKaOoltahChashmah#jethalal #tapu#Babita https://t.co/wvz6DPXCyA

