Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah में दयाबेन की होगी वापसी? TV की भाभी जी संग जेठालाल को देख Disha Vakani को भूलेंगे फैंस

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Update: टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन की एंट्री की डिमांड फैंस की तरफ से हो रही है. फैंस ने एक एक्ट्रेस का नाम भी बताया है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Update: टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा सालों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है. इस सीरियलय में जेठालाल की जोड़ी दयाबेन के साथ बनी थी और ये किरदार दिशा वकानी निभाती हुई नजर आई थी, लेकिन दिशा वकानी इंडस्ट्री को छोड़ चुकी हैं और अब फैंस दयाबेन को शो में लाने की मांग कर रहे हैं. अब तक कई एक्ट्रेसेस के नाम दयाबेन के रोल के लिए सामने आ चुके हैं. इसी लिस्ट में एक और एक्ट्रेस का नाम जुड़ गया है. दयाबेन की जगह अब जेठालाल के साथ टीवी की भाभी जी को फैंस देखना चाहते हैं. सोशल मीडिया पर अब फैंस की नई मांग शुरू हो गई है.

क्या शुभांगी अत्रे बनेंगी दयाबेन?

टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) के साथ एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे का नाम जुड़ रहा है. शुभांगी अत्र ने लगभग 10 साल तक सीरियल भाभी जी घर पर हैं में अंगूरी का रोल निभाया है. हाल ही में एक्ट्रेस ने ये शो जोड़ा है, जिस वजह से फैंस काफी ज्यादा उदास हैं. शुभांगी के फैंस उन्हें फिर से स्क्रीन पर देखना चाहते हैं और इस वजह से उनका नाम सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़ रहा है. सोशल मीडिया पर फैंस तारक मेहता का उल्टा चश्मा में शुभांगी अत्रे को दयाबेन के रोल में देखना चाहते हैं. कई लोगों का कहना है कि शुभांगी अत्रे दयाबेन के रोल में काफी ज्यादा अच्छी लगेंगी. शुभांगी सीरियल भाभी जी घर पर हैं में काफी अलग एक्टिंग करती हैं. उनका हमेशा ही भोजपुरी टच आया है. ऐसे में फैंस का मानना है कि वह दयाबेन के कैरेक्टर को भी आसानी से पकड़ लेंगी. हालांकि, अब मेकर्स फैंस की ये डिमांड मानते हैं या नहीं... ये देखने वाली बात होगी.

दिशा वकानी ने छोड़ी एक्टिंग

बता दें कि दिशा वकानी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मैटरनिटी लीव लेने के साथ ही एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था. तब कहा जा रहा था कि वह एक्टिंग में फिर से लौट आएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. दिशा वकानी ने धीरे धीरे एक्टिंग से पूरी तरह दूरी बना ली. दावा है कि शो के मेकर्स असित मोदी ने कई बार दिशा वकानी से शो में आने की बात भी की, लेकिन दिशा अपना सारा समय बच्चों को देना चाहते हैं और इसी वजह से वह एक्टिंग में लौटना नहीं चाहतीं. दावा है कि दयाबेन के लिए मेकर्स कई एक्ट्रेसेस का ऑडिशन ले चुके हैं, लेकिन मेकर्स को अब तक दयाबेन नहीं मिली है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

