Munmun Dutta ने Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah छोड़ने की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोली 'शो को मेरी जरूरत नहीं...'

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: Munmun Dutta react on Quitting the Show: सब टीवी के सुपरहिट कॉमेडी सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) की बबीता यानी मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करने की वजह से मुनमुन दत्ता अब भी सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में खबर आई थी कि मुनमुन दत्ता ने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को बीच मझधार में छोड़ दिया है। खबरों की मानें तो बीते एक महीने से मुनमुन दत्ता ने एक भी दिन 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की शूटिंग नहीं की है। ऐसे में दावा किया जा रहा था कि जाति सूचक शब्द के विवाद में फंसने के बाद मुनमुन दत्ता ने ये फैसला किया है।

इसी बीच मुनमुन दत्ता ने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को छोड़ने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। मुनमुन दत्ता ने बताया है कि इस खबर का सच क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए मुनमुन दत्ता ने बताया, 'बीते 2-3 दिनों से मेरे बारे में कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इन खबरों ने मेरी जिंदगी पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया है। लोग कर रहे हैं कि मैंने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' छोड़ दिया है। ये खबर पूरी तरह से गलत है। सच्चाई ये है कि फिलहाल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की कहानी में मेरी कोई जरूरत नहीं है।'

आगे जब मुनमुन दत्ता ने कहा, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में मेरा ट्रैक आएगा तो मैं भी शो में नजर आ जाऊंगी। अब तक भी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से मुझे फोन नहीं आया है। जाहिर सी बात है कि फिलहाल मुझे शूटिंग नहीं करनी है। अब शो में आगे क्या आएगा इस बात का फैसला मैं नहीं कर सकती। ये काम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के मेकर्स का है।'

मुनमुन दत्ता ने आगे बताया, 'मैं केवल एक आर्टिस्ट हूं जो जरूरत पड़ने पर अपना काम करती है। मैं सेट पर शूटिंग करती हूं और अपने घर वापस आ जाती हूं। अगर शो में मेरी जरूरत नहीं है तो मैं सेट पर जाकर क्या करूंगी। जब मेरी जरूरत होगी मुझे बुला लिया जाएगा।'