Munmun Dutta ने विवादों में फंसने के बाद बीच में छोड़ा Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah? एक महीने से गायब है बबीताजी

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah's Babita Aka Munmun Dutta is not Reporting On The Sets, is she Quit The Show?: सब टीवी के सुपरहिट शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) की बबीता यानी मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। कुछ समय पहले ही मुनमुन दत्ता को सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। इसी बीच मुनमुन दत्ता को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो मुनमुन दत्ता ने सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा को अलविदा कह दिया है। एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉट बायई की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जब से मुनमुन दत्ता का नाम जातिसूचक शब्द विवाद घसीटा गया है उसके बाद से ही अदाकारा सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर नहीं आई हैं।

मुनमुन दत्ता के न होने की वजह से राइटर्स भी उनके बिना ही सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। बीते एक महीने से मुनमुन दत्ता सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा से गायब चल रही हैं। ऐसे में फैंस मुनमुन दत्ता के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं।

मुनमुन दत्ता की गैरमौजूदगी को देखकर लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि मुनमुन दत्ता जल्द ही सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा को छोड़ देंगी। हालांकि मुनमुन दत्ता ने इस खबर को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। सीरियल कातर मेहता का उल्टा चश्मा की टीम ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है।

क्या था माजरा?

कुछ समय पहले ही मुनमुन दत्ता अपने एक वीडियो की वजह से लाइमलाइट में आ गई थीं। इस वीडियो में मुनमुन दत्ता एक जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करती दिखी थीं। इस जातिसूचक शब्द की वजह से मुनमुन दत्ता को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ गया था। इतना ही नहीं लोगों ने तो मुनमुन दत्ता के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया था।

देखें मुनमुन दत्ता की तस्वीरें-

लोग चाहते थे कि मुनमुन दत्ता को गिरफ्तार कर लिया जाए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुनमुन दत्ता को बड़ी राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुनमुन दत्ता पर हुए केसों की कार्यवाही पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी थी।