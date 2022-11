Tabassum Govil ने 78 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, हार्ट अटैक की वजह से हुआ निधन Tabassum Govil dies at the age of 78 years: मशहूर टीवी स्टार और जानी-मानी होस्ट तब्बसुम गोविल का 78 साल की उम्र में निधन हो गया है। अदाकारा की मौत की खबर से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है।