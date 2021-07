Super Dancer 4 का एक भी एपिसोड मिस नहीं करते हैं Taimur Ali Khan, नेशनल टीवी पर Kareena Kapoor Khan ने किया खुलासा Kareena Kapoor Khan revealed on National TV that Taimur Ali Khan enjoys every episode of Super Dancer 4: सोनी टीवी के रिएलिटी शो सुपर डांसर 4 में करीना कपूर खान ने खुलासा किया है कि वो इस शो को काफी एन्जॉय करती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तैमूर अली खान को भी ये शो काफी पसंद है।