Tanuj Virwani breaks silence on dating rumours with Jennifer Winget: टीवी इंडस्ट्री की लोकप्रिय एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) और एक्टर तनुज विरवानी (Tanuj Virwani) काफी दिनों से चर्चा में हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जेनिफर विंगेट और तनुज विरवानी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों एक्टर्स ने 'कोड एम' वेब सीरीज में साथ अभिनय किया था। तभी से दोनों के डेट करने की अफवाहें सामने आई थी। एक चैट शो में तनुज विरवानी ने इन अफवाहों के बारे में बड़ा खुलासा किया है।

जेनिफर विंगेट को डेट करने की अफवाहों के बारे में खुलासा करते हुए तनुज विरवानी ने बताया, 'हम केवल बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिस वीडियो पर आप विचार कर रहे हैं वह वैलेंटाइन डे पर अचानक से लिया गया था क्योंकि हम दोनों ने एक साथ एक इवेंट में हिस्सा लिया था। जेनिफर विंगेट अमेजिंग हैं और वो एकदम रियल हैं। वह अब तक मेरी पसंदीदा फीमेल को-स्टार हैं।'

तनुज विरवानी ने कहा कि वो जेनिफर को डेट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ उनकी अच्छी दोस्त हैं। जेनिफर विंगेट ने 'कोड एम' के साथ अपना डिजिटल डेब्यू किया। उन्होंने एक आर्मी वकील की भूमिका निभाई जबकि तनुज ने उनके पूर्व प्रेमी और प्रतिद्वंद्वी की भूमिका निभाई। इस सीरीज में दोनों की केमिस्ट्री को फैंस ने भी काफी पसंद किया था। इस सीरीज में दोनों की एक्टिंग को देखने के बाद फैंस इस जोड़ी को एक बार फिर साथ देखना चाहते हैं।

जेनिफर विंगेट ने आमिर खान की फिल्म 'अकेले हम अकेले तुम' (Akele Hum Akele Tum) से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर डेब्यू किया था। जेनिफर विंगेट 'उड़ान', 'बेहद 2', 'बेपनाह' और 'कहीं तो होगा' जैसी कई टीवी शोज का हिस्सा रही हैं।