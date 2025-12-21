Bigg Boss 19 को यादकर छलक पड़े Tanya Mittal के आंसू, कहा- 'मुझे कुछ हो ना जाए...'...

क्या Bigg Boss 19 के घर के अंदर Tanya Mittal के साथ कुछ ऐसा हुआ था, जो कैमरे की नजर से बच गया? दरअसल, शो से बाहर आई तान्या का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कुछ ऐसा कहती नजर आ रही हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

Tanya Mittal Emotional Video: 'बिग बॉस 19' की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट तान्या मित्तल शो से बाहर आने के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. कभी प्रेमानंद महाराज की शरण में जाने को लेकर तो कभी अपने बयानों को लेकर हालांकि, अब इंफ्लुएंसर अपने एक वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में सामने आए एक वीडियो में तान्या का दर्द छलक पड़ा, जहां वो शो के अंदर की कड़वी यादों को साझा करते हुए रोती नजर आईं. आइए जानते हैं आखिरी शो में तान्या के साथ ऐसा क्या हुआ था, जिसे यादकर ही उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं, वो कौन सा दर्द है जिसके ट्रॉमा से तान्या अभी तक बाहर नहीं निकल पाई हैं.

Viral हुआ तान्या मित्तल का नया वीडियो

तान्या मित्तल जब से 'बिग बॉस 19' के घर से बाहर आई हैं, तभी से उनके एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में अब उनका एक नया वीडियो सामने आया है, जिसे इंस्टाग्राम पर 'बॉली फ्लैश बीटज़' नाम के अकाउंट पर शेयर किया है. तान्या नए वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'तान्या मित्तल हाउस टूर पार्ट 5'.

Tanya Mittal के साथ Bigg Bogg 19 में क्या हुआ था?

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल के इस वीडियो में वह कहती नजर आ रही हैं कि, 'मैं बस अभी थोड़ा ज्यादा ट्रॉमा में हूं, मुझे वहां पर ऐसा लग रहा था कि, मुझे वहां कुछ हो नहीं जाए बस कि ऐसा नहीं हो कि मैं वापस घर पहुंच ही ना पाऊं.' यह कहते हुए तान्या मित्तल की आंखे आंसुओं से भर जाती है, जो वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है. तान्या के इस बयान ने लोगों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि, उनके साथ शो के अंदर ऐसा क्या हुआ था, जिसे वो अभी तक भुला नहीं पाई हैं और अभी तक उसके ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाईं?

आपको बता दें कि, 'बिग बॉस 19' से बाहर आने के कुछ दिन बाद ही तान्या मित्तल वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़ीं जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज से मुताकात की. उन्होंने इस मुलाकात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया.

