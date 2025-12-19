'झूठ के पाप धोने...', Bigg Boss 19 के बाद प्रेमांनद जी महाराज के चरणों में पहुंचीं Tanya Mittal, हुईं भयंकर ट्रोल

Tanya Mittal Meet Premanand Maharaj: तान्या मित्तल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो से दिखा कि तान्या मित्तल प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंच गई हैं. आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं.

Tanya Mittal Meet Premanand Maharaj: सलमान खान का रियलिटी शो बिद बॉस 19 से बाहर आने के बाद से ही तान्या मित्तल लाइमलाइट में बनी हुई हैं. तान्या बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी को एन्जॉय करने के बाद अपने घर ग्वालियर लौट आई हैं, जहां से तान्या ने अपने परिवार वालों को फैंस से मिलवाया. तान्या लगातार सोशल मीडिया पर अपने परिवार और लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें डाल रही हैं और अब एक्ट्रेस वृंदावन की यात्रा पर निकल गई हैं. पहले यहां पर तान्या ने बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए और अब वह प्रेमानंद जी महाराज की शरण में पहुंच गई हैं. तान्या का प्रेमानंद जी महाराज की सभा एक एक वीडियो सामने आया है.

प्रेमनंद जी महाराज के शरण पहुचीं तान्या मित्तल

तान्या मित्तल (Tanya Mittal) अपने परिवार के साथ ही क्वालिटी टाइम बिता रही हैं. वह वृंदावन भी अपने परिवार संग गईं. यहां पर उन्होंने श्रीराधा वल्लभ और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद प्रेमांनद जी महाराज (Premanand Maharaj) के दर्शन किए. इस मौके पर अपने देसी अंदाज में यहां पर पहुंचीं. तान्या ने प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए साड़ी के साथ भारी भरकम ज्वैलरी पहनी, जिसमें वह काफी सुंदर लगीं. इस दौरान उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से काफी देर तक बात की. इस मौके पर तान्या के परिवार के लोग भी मौजूद दिखे. सोशल मीडिया पर इस मौके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तान्या मित्तल प्रेमानंद जी महाराज के सामने हाथ जोड़े बैठी नजर आ रही हैं. तान्या ने यहां पर प्रेमानंद जी महाराज से क्या क्या बातें कीं.

तान्या मित्तल हुईं ट्रोल

इस बात का अब तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो साफ है कि वह यहां पर आकर काफी खुश दिखीं. उनकी खुशी वीडियो में साफ दिख रही है. हालांकि, तान्या मित्तल यहां पर ट्रोल हो रही हैं. लोगों का मानना है कि तान्या प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करके अपने बाप धो रही हैं.

तान्या मित्तल ने दिए अपनी अमीरी के सबूत

बता दें कि तान्या मित्तल ने बिग बॉस 19 में अपनी अमीरी का बखान किया था लेकिन वह उन दिनों खूब ट्रोल हुईं. तान्या को देश की सबसे बड़ी झूठी का टैग मिला, लेकिन अब तान्या अपनी एक-एक बात का सबतू दे रही हैं. तान्या ने शो में कहा था कि उनके घर के किचन में लिफ्ट है और अब तान्या अपने किचन में लगी लिफ्ट दिखा चुकी हैं. इसके अलावा, वह अपनी फैक्ट्री से लेकर गाड़ियों के काफिले तक की झलक फैंस को दिखा चुकी हैं. तान्या के पिता और मां भी कैमरे के सामने आ चुके हैं. आने वाले दिनों में तान्या क्या क्या खुलासे करती हैं, ये देखने वाली बात होगी. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

