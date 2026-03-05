Surbhi Chandana को रुलाने के आरोप पर तेजस्वी प्रकाश ने मुंहतोड़ जवाब, बोलीं, 'तो मैं क्या करूं'; मिला साइको का टैग

Tejasswi Prakash On Allegations Of Making Surbhi Chandna Cry: तेजस्वी प्रकाश का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में तेजस्वी ने सुरभि चंदना को रुलाने वाले आरोप पर तंज कसा है.

Tejasswi Prakash On Allegations Of Making Surbhi Chandna Cry: टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने ओटीटी पर धमाकेदार एंट्री कर ली है. तेजस्वी प्रकाश की डेब्यू वेब सीरीज साइको सैय्या ओटीटी पर आ गई है और इस सीरीज को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है. बीते कुछ दिनों से तेजस्वी अपनी इस सीरीज के प्रमोशन में बिजी हैं और इसी बीच एक्ट्रेस पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक इंटरव्यू में सुरभि चंदना को रुलाया था. इस वजह से वह काफी ट्रोल हुईं. अब तेजस्वी ने इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है और सुरभि का नाम लिए बिना उन्हें टारगेट किया है.

तेजस्वी प्रकाश ने कसा सुरभि चंदना पर तंज

तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सुरभि का नाम लिए बिना उनका मजाक उड़ा रही हैं. इस वीडियो में लाफ्टर शेफ में नजर आने वाले कई स्टार्स नजर आ रहे हैं और ये वीडियो अली गोनी बना रहे हैं. उनकी आवाज भी बीच बीच में आ रही है. वीडियो में सुरभि चंदना के बारे में पूछते हैं, 'मैंने रुलाया... मैं क्या ही करूं. लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं. मेरे कुछ करने से उनको रोना आता है तो मैं क्या करूं? अगर लोग मेरे इंटरव्यूज लेना चाहते हैं तो मैं क्या करूं?' तेजस्वी प्रकाश की बातें सुनकर अली गोनी पूछते हैं कि क्या तू मेरे साथ इंटरव्यू देगी? ऐसे में तेजस्वी प्रकाश ने कहा, 'तेरे साथ मैं इंटरव्यू दूंगी, क्योंकि तुम इतने बड़े स्टार हो कि मेरे मना करने पर भी तुम थोड़ी न निकल जाओगे? मैं साइको हूं ना.' इसके बाद तेजस्वी को सभी लोग साइको बोलने लगते हैं.

तेजस्वी प्रकाश ने उड़ाया मजाक

हालांकि, तेजस्वी यहीं नहीं रुकतीं. वह अली गोनी के सामने यह भी कहती हैं, 'मैं इस एटीट्यूड का सारा श्रेय श्री श्री एल्विश यादव को देना चाहती हूं. उनका ही मानना है कि अगर हमारे कुछ कहने से लोगों के घर चल रहे हैं तो उन्हें हेट करने दो.' बता दें कि तेजस्वी प्रकाश लीड रोल निभा रही हैं लेकिन सुरभि चंदना का भी सीरीज में अहम किरदार है. इस वजह से सुरभि और तेजस्वी को एक साथ इंटरव्यू देने के लिए कहा गया था लेकिन तेजस्वी ने सुरभि के साथ इंटरव्यू देने से साफ इनकार कर दिया था. वह इस दौरान इवेंट में पहुंची तक नहीं थीं, जिसके बाद सुरभि वहां से रोते हुए निकल गईं. इस वजह से काफी ड्रामा हुआ.

