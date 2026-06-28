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करण कुंद्रा की ऑफिशियल बीवी बनीं तेजस्वी प्रकाश? बयान ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

क्या करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने गुपचुप शादी रचा ली है. मॉरिशस वेकेशन के लेटेस्ट व्लॉग में तेजस्वी ने कैमरे के सामने खुद को करण की बीवी बताया है. इंटरनेट पर वायरल हुए इस वीडियो ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 28, 2026 9:35 AM IST
करण कुंद्रा की ऑफिशियल बीवी बनीं तेजस्वी प्रकाश? बयान ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

करण कुंद्रा की बीवी बनीं तेजस्वी प्रकाश?

टीवी की सबसे चहेती और हॉट जोड़ियों में से एक तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार वजह कोई पार्टी या अवॉर्ड शो नहीं, बल्कि करण कुंद्रा के लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग में कैद हुआ एक ऐसा अनफिल्टर्ड मोमेंट है, जिसने फैंस के कान खड़े कर दिए हैं. दोनों इस समय मॉरिशस के खूबसूरत नजारों के बीच अपनी रोमांटिक छुट्टियां एन्जॉय कर रहे हैं. इसी ट्रिप के दौरान कैमरे के सामने कुछ ऐसा कूट-क्यूट सा ड्रामा हुआ कि सोशल मीडिया पर इनकी गुप्त शादी के कयासों ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है.

जब तेजस्वी ने करण को दिलाया याद

दरअसल, वायरल हो रहे इस मजेदार व्लॉग में तेजस्वी प्रकाश दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थोड़ी नाराज नजर आ रही हैं. तभी करण कुंद्रा उन्हें छेड़ते हुए मजाकिया लहजे में कहते हैं, "तुम मेरी पत्नी नहीं हो ना..." बस फिर क्या था, तेजस्वी से रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत तपाक से पलटकर जवाब दिया, "अरे, मैं तेरी बीवी हूं!"

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करण भी कहां रुकने वाले थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "अच्छा जी!" इस पर तेजस्वी ने बड़े ही प्यारे और पक्के अंदाज में दोबारा कहा, "हां, मैं तुम्हारी बीवी हूं, भूल जाते हो क्या हमेशा?" दोनों के बीच की इस नोक-झोंक और तेजस्वी के इस बीवी वाले कबूलनामे ने तुरंत इंटरनेट की दुनिया में आग लगा दी है.

क्यों रूठी थीं तेजस्वी?

हर लड़की की तरह तेजस्वी की नाराजगी की वजह भी बेहद रीलेटेबल थी. दरअसल, तेजस्वी इस बात से खफा थीं कि इस खूबसूरत मॉरिशस ट्रिप पर करण उनकी अच्छी तस्वीरें नहीं खींच रहे थे. इसी बात पर शिकायत करते हुए दोनों के बीच यह मजेदार बहस शुरू हुई. हालांकि, बाद में करण ने एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड की तरह तेजस्वी को मनाया, ढेर सारी तस्वीरें क्लिक करने का वादा किया और कैमरे के सामने प्यार से उन्हें आई लव यू बेबी भी कहा.

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करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की लव स्टोरी की शुरुआत साल 2021 में रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' के घर के अंदर हुई थी. शो खत्म होने के बाद भी पिछले कुछ सालों से दोनों का रिश्ता लगातार मजबूत होता गया है. आए दिन सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की अफवाहें उड़ती रहती हैं. अब इस नए व्लॉग के बाद फैंस एक बार फिर से बेहद एक्साइटेड हो गए हैं और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है कि, "भाई, अब तो सच में फेरे ले ही लो!" ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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