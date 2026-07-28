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'चुपके से कर ली शादी…' करण कुंद्रा संग सिंदूर लगाए स्पॉट हुईं तेजस्वी प्रकाश, इंटरनेट पर वीडियो हो रहा वायरल

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा का नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तेजस्वी की मांग में सिंदूर देखकर फैंस बेहद हैरान हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: July 28, 2026 1:20 PM IST
'चुपके से कर ली शादी…' करण कुंद्रा संग सिंदूर लगाए स्पॉट हुईं तेजस्वी प्रकाश, इंटरनेट पर वीडियो हो रहा वायरल

सिंदूर लगाए स्पॉट हुईं तेजस्वी प्रकाश

टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में आ गई हैं. इस बार उनकी चर्चा का मुख्य कारण उनका लेटेस्ट अपीयरेंस और मांग में सिंदूर है, जिसे देखकर उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स के मन में तरह-तरह के सवाल उठने लगे हैं. हाल ही में मुंबई के एक पॉश रेस्टोरेंट के बाहर तेजस्वी प्रकाश को उनके लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड और अभिनेता करण कुंद्रा के साथ स्पॉट किया गया, जिसके बाद से इंटरनेट पर कयासों का बाजार गर्म हो गया है.

रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुआ कपल

सोमवार की शाम को पैपराजी ने तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा को एक साथ मुंबई के एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए कैमरे में कैद किया. हमेशा की तरह इस जोड़ी ने मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए पोज दिए और एक-दूसरे के साथ बेहद खुश नजर आए. हालांकि, इस बार लोगों का ध्यान दोनों की खुशियों से ज्यादा तेजस्वी प्रकाश के लुक पर अटक गया. तेजस्वी के बालों की मांग में लाल सिंदूर साफ तौर पर नजर आ रहा था, जिसे देखते ही वहां मौजूद लोगों और सोशल मीडिया पर फैंस के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या इस पॉपुलर जोड़ी ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है.

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कपल पर टिकी हैं सबकी निगाहें

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं है. दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' के घर के अंदर हुई थी. शो के दौरान ही दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया था और तब से लेकर आज तक वे टीवी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कपल्स में से एक हैं. फैंस उन्हें प्यार से 'तेजरण' कहकर बुलाते हैं. अक्सर उनकी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें और अफवाहें उड़ती रहती हैं, लेकिन दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते को सात फेरों के बंधन में नहीं बदला है. इस बार भी सिंदूर वाले लुक को लेकर कपल की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं की गई है, इसलिए इसे फिलहाल अटकलें ही माना जा रहा है.

विवादों के बीच सामने आया यह वीडियो

तेजस्वी और करण का यह ताजा वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब करण कुंद्रा एक नए विवाद में घिरे हुए हैं. हाल ही में एक्ट्रेस सान्वी तलवार ने करण पर शूटिंग के दौरान बिना सहमति के किस करने और मारपीट करने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. इस सनसनीखेज खुलासे के बाद से टेलीविजन जगत में हलचल मची हुई है. हालांकि, करण कुंद्रा या उनकी टीम की तरफ से इन आरोपों पर अभी तक कोई भी सार्वजनिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि भी अभी तक नहीं हो पाई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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