Saath Nibhaana Saathiya 2 को कांटे की टक्कर देगी गोपी बहू- कोकिला बेन, Tera Mera Saath Rahe ने झपटा ये टाइम स्लॉट

Tera Mera Saath Rahe: Giaa Manek and Rupal Patel gets a time slot, will clash with Saath Nibhaana Saathiya 2: टीवी शो 'साथ निभाना साथिया' (Saath Nibhaana Saathiya) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि टीवी पर दूसरे सीजन के बाद जल्द ही 'साथ निभाना साथिया' का प्रीक्वल आने वाला है। दावा किया गया था कि 'साथ निभाना साथिया' के प्रीक्वल में रूपल पटेल (Rupal Patel) और जिया मानेक (Giaa Manek ) की जोड़ी नजर आने वाली है। शो में कोकिलाबेन (Kokilaben) और गोपी बहू एक बार साथ नजर आएंगी। इसी बीच 'साथ निभाना साथिया' का प्रीक्वल 'तेरा मेरा साथ रहे' (Tera Mera Saath Rahe) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।

ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो सीरियल 'तेरा मेरा साथ रहे', 'साथ निभाना साथिया 2' को कड़ी टक्कर देने वाला है। टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि स्टार भारत पर प्रसारित होने वाले 'तेरा मेरा साथ रहे' को चैनल ने 9 बजे का स्लॉट दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ 'साथ निभाना साथिया 2' भी स्टार प्लस पर रात 9 बजे ही दस्तक देते है। ऐसे में 'तेरा मेरा साथ रहे' और साथ निभाना साथिया 2' के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है।

'तेरा मेरा साथ रहे' और 'साथ निभाना साथिया 2' का एक ही टाइम स्लॉट होने की वजह से दोनों शोज की टीआरपी पर साफ असर देखने को मिलने वाला है। बता दें कुछ समय पहले ही रूपल पटेल ने 'तेरा मेरा साथ रहे' की शूटिंग शुरू की है। बीमार होने की वजह से रूपल पटेल शो की शूटिंग का हिस्सा नहीं बन पाई।

कुछ समय पहले ही रूपल पटेल को तबियत खराब होने की वजह से अस्पलात में भर्ती करवाया गया था। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया है कि रूपल पटेल को क्या हुआ था। कई साल बाद रूपल पटेल ने कोकिला बेन बनकर टीवीकी दुनिया पर राज किया था। एक बार फिर से कोकिला बेन और गोपी बहू की जोड़ी की वापसी होने वाली है।