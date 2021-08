Tera Mera Saath Rahe: लॉकडाउन में राखी बेचने को मजबूर हो गई थीं गोपी की मामी, अब जाकर Vandana Vithlani ने खोला राज

Tera Mera Saath Rahe: Vandana Vithlani had to sell Rakhi after Saath Nibhaana Saathiya: सीरियल साथ निभाना साथिया (Saath Nibhana Saathiya) का रीबूट सीरियल ‘तेरा मेरा साथ रहे’ (Tera Mera Saath Rahe) 16 अगस्त से टीवी पर दस्तक देने जा रहा है। बीते कुछ समय से मेकर्स लगातार सीरियल ‘तेरा मेरा साथ रहे’ के प्रोमो फैंस के साथ साजा कर रहे हैं। सीरियल ‘तेरा मेरा साथ रहे’ के प्रोमो के सेट की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं। इन तस्वीरों में सीरियल साथ निभाना साथिया के पुराने कलाकार नजर आ रहे हैं। इन कलाकारों में एक नाम टीवी एक्ट्रेस वंदना विठलानी (Vandana Vithlani) भी है। वंदना विठलानी सीरियल साथ निभाना साथिया में गोपी बहू की मामी उर्मिला का किरदार निभा चुकी हैं। Also Read - Tera Mera Saath Rahe: समय के साथ गोपी बहू की आंखों पर चढ़ा चश्मा, सालों बाद बदला बदला दिखा पूरा मोदी परिवार

सीरियल ‘तेरा मेरा साथ रहे’ में भी वंदना विठलानी गोपिका की मामी ही बनी हैं। सीरियल ‘तेरा मेरा साथ रहे’ में आने से पहले वंदना विठलानी काफी परेशानियों से गुजर चुकी हैं। लॉकडाउन में हालत ऐसी हो गई थी कि वंदना विठलानी ने हाथ से राखी बनाकर बेचना शुरू कर दिया था। इस बात का खुलासा खुद वंदना विठलानी ने ही किया है।

एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉट बायई से बात करते हुए वंदना विठलानी ने बताया, 'इन दिनों में सीर्यल पांड्या स्टोर और सीरियल 'तेरा मेरा साथ रहे' की शूटिंग साथ कर रही हूं। मैं सेट पर रोज राखी बनाती हूं और उनको ऑनलाइन बेचती हूं। बीते साल मुझे राखी बनाने का आइडिया आया। तब से ही मैं ये बाक कर रही हूं। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए मैंने ये फैसला किया था।'

देखें वंदना विठलानी की तस्वीरें-

आगे वंदना विठलानी ने बताया, 'अब मैं राखी बनाना बंद नहीं करना चाहती। कोरोना की वजह से बहुत से टीवी सितारों ने अपना प्रोफेशन बदल लिया था। मैं भी उन लोगों में से एक हूं। लॉकडाउन में लोगों की कमाई तो बंद हो गई लेकिन खर्चे कम नहीं हुए। ऐसे में मुझे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं अपनी राखियां इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हूं। फिलहाल मेरे पास 20 राखियों का ऑर्डर है। अब तो मैंने मैंने पायल और ज्वैलरी भी बनाना सीख लिया है। अब मैं नहीं रुकूंगी।'