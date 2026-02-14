ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • The 50: नेशनल TV पर अरबाज पटेल ने Prince Narula को मारा जोरदार थप्पड़, GF निक्की तंबोली है वजह, जाने...

The 50: नेशनल TV पर अरबाज पटेल ने Prince Narula को मारा जोरदार थप्पड़, GF निक्की तंबोली है वजह, जानें पूरा विवाद?

Arbaz Patel Slapped Prince Narula In The 50: रियलिटी शो द 50 में नया विवाद हो गया. यहां पर प्रिंस नरूला को अरबाज पटेल ने जोरदार थप्पड़ मार दिया. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: February 14, 2026 8:21 PM IST

The 50: नेशनल TV पर अरबाज पटेल ने Prince Narula को मारा जोरदार थप्पड़, GF निक्की तंबोली है वजह, जानें पूरा विवाद?

Arbaz Patel Slapped Prince Narula In The 50: कलर्स का नया रियलिटी शो द 50 अपने अजीब गेम प्लान की वजह से खूब ट्रोल हो रहा है. इस शो में एक साथ 50 सेलेब्स आए, जो अपना गेम प्लान दिखाने की बजाय सिर्फ लड़ रहे हैं. शो में कोई भी कंटेस्टेंट किसी से भी लड़ रहा है. इतना ही नहीं, यहां पर सेलेब्स के हाथ भी खूब चल रहे हैं. पहले रजत दलाल ने दिग्विजय सिंह राठी को थप्पड़ मार दिया और अब अरबाज पटेल ने प्रिंस नरूला को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद शो में खूब ड्रामा हुआ. आइए आपको बताते हैं कि अरबाज ने प्रिंस को नेशनल टीवी पर थप्पड़ क्यों मारा.

Also Read
The 50: भारी आवाज, बैड मैन वाला स्वैग... Lion के नकाब के पीछे छिपा असली मास्टरमाइंड कौन? फैंस ने डिकोड किया चेहरा

प्रिंस नरूला को अरबाज पटेल ने मारा थप्पड़

रियलिटी शो द 50 से खबर आई है कि शो से अरबाज पटेल (Arbaz Patel) को लॉयन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और इसकी वजह अरबाज का प्रिंस नरूला (Prince Narula) पर हाथ उठाना है. रिपोर्ट फिल्मी विंडो की है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, अरबाज पटेल ने प्रिंस नरूला पर हाथ अपनी गर्लफ्रेंड निक्की तंबोली की वजह से उठाया है. द 50 में प्रिंस नरूला ने निक्की तंबोली के शरीर को लेकर बॉडी शेमिंग की. इस टिप्पणी पर निक्की ने प्रिंस को फटकार लगाई. इस विवाद के बाद निक्की शो से बाहर हो गई थीं लेकिन वह फिर से शो में आ चुकी हैं और ये सब कुछ निक्की ने घर में आकर अपने बॉयफ्रेंड अरबाज को बताया. निक्की ने शो में आते ही प्रिंस से पंगा लिया और इसी दौरान अरबाज का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया. अरबाज का प्रिंस संग खूब झगड़ा हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि अरबाज पटेल ने प्रिंस नरूला को जोरदार थप्पड़ मार दिया. इस घटना के बाद अरबाज पटेल को शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया.

Also Read
The 50: कौन है 'द 50' का सबसे अमीर कंटेस्टेंट? प्रिंस नरूला या कृष्णा श्रॉफ नहीं, इस मॉडल ने मारी बाजी; नेटवर्थ देख रह जाएंगे सन्न!

अरबाज पटेल को मिली सजा

अरबाज पटेल और प्रिंस नरूला के बीच विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और इसी वजह से बाकी कंटेस्टेंट को बीच में आकर दोनों को दूर करना पड़ा. शो में अरबाज का प्रिंस पर हाथ उठाना काफी बड़ा मुद्दा बन गया था, जिस वजह से सिद्धार्थ ने न्याय की मांग की. उन्होंने साफ कहा कि हिंसा करने वाले को सजा मिलनी चाहिए और फिर लॉयन ने हिंसा करने वाले अरबाज को शो से बाहर कर दिया.

अरबाज पटेल ने निक्की तंबोली को किया प्रपोज

बता दें कि इसी रियलिटी शो में अरबाज पटेल ने निक्की तंबोली को प्रपोज किया और निक्की ने भी एक सेकंड में अरबाज के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया. निक्की और अरबाज अपने रिश्ते को एक कदम आगे लेकर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और दोनों के लिए फैंस काफी ज्यादा खुश हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
The 50: शो से बाहर होते ही मर्यादा भूले Vanshaj Singh! प्रिंस नरूला और Karan Patel पर निकाली भड़ास, कहा- 'बेवकूफ बुड्ढा...'

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Arbaz Patel Entertainment News Nikki Tamboli Tv Gossip Tv News