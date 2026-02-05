ENG हिन्दी
The 50: 'उसकी औकात...' Elvish Yadav के खिलाफ अपशब्द सुनते ही चढ़ा अर्चित कौशिक का पारा, बीच शो मैक्सटर्न की कर दी कुटाई

The 50 के घर का माहौल हर दिन गरमाता जा रहा है. हाल ही में रजत दलाल और दिग्विजय राठी के बीच हाथापाई देखने को मिली थी वहीं अब अर्चित कौशिक और मैक्सटर्न के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 5, 2026 6:07 PM IST

The 50 को जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे-वैसे इसके एपिसोड्स में गर्मी भी देखने को मिल रही है. हाल ही में दिग्विजय राठी (Digvijay Rathee) और रजत दलाल (Rajat Dalal) के बीच हाथापाई का वीडियो देखने को मिला था, वहीं अब एक बार फिर घर में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है. हालांकि, इस बार वजह एक ऐसा शख्स है, जो शो के अंदर मौजूद ही नहीं है. दरअसल, अब अर्चित कौशिक (Archit Kaushik) और मैक्सटर्न (Maxtern) यानी सागर ठाकुर एक दूसरे से भिड़ गए और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अर्चित ने आपा खो दिया और मैक्सटर्न की पिटाई कर दी.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

दरअसल, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे अर्चित कौशिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें वे सागर ठाकुर की पिटाई करते नजर आ रहे हैं. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि, सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटर्न एल्विश यादव (Elvish Yadav) के खिलाफ जमकर जहर उगलते हैं. वीडियो में कहते नजर आते हैं, 'उसकी औकात नहीं कि किसी से अकेले भिड़ सके. वो अपने आपको न समझे सबसे बड़ा समझदार, क्योंकि वो है सबसे बड़ा गंवार.'

बहस से हाथापाई पर पहुंचीं बात

लेकिन सागर की ये बातें अर्चित कौशिक को जरा भी पसंद नहीं आई और उन्होंने मैक्सटर्न पर हाथ उठा दिया. वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि, अर्चित सागर को ऐसा धक्का देते हैं कि, वो सीधा जमीन पर जा गिरते हैं, लेकिन वे यहीं नहीं रुकते इसके बाद दोनों में जमकर झड़प होती है. इसी बीच बाकी घरवालों को बीच-बचाव करते हुए भी देखा जा सकता है.

इस वीडियो को शेयर करते हुए अर्चित कौशिक ने लिखा, 'बाप बदलने से बेटा बाप नहीं बन जाता है.' दोनों की झड़प का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है एल्विश यादव और मैक्सटर्न का विवाद?

गौरतलब है कि, एल्विश यादव (Elvish Yadav Controversy) और सागर ठाकुर के बीच का ये विवाद काफी पुराना है और इस जंग की जड़ फॉलोअर्स से जुड़ी एक पुरानी क्लिप है, जिसे मैक्सटर्न की टीम ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था. उस वीडियो में एल्विश यादव मिथपैट से उनके फॉलोअर्स को लेकर सवाल कर रहे थे और मजाक में 1 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ाने की बात कह रहे थे. मैक्सटर्न का आरोप है कि एल्विश उन्हें हर शो में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं.

Elvish Yadav ने ली चुटकी

मैक्सटर्न की टीम ने साफ किया है कि, उन्होंने यह वीडियो 'इंडियन कॉपीराइट एक्ट' के तहत शेयर किया है और अगर कोई इसे हटाने की कोशिश करेगा, तो उसे कानूनी चुनौती दी जाएगी. दूसरी ओर एल्विश यादव ने अभी तक इस लड़ाई पर सीधा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने अपने 'X' हैंडल पर मजे लेते हुए लिखा, 'क्या द 50 में कोई मेरे स्क्रीनटाइम की बराबरी कर पा रहा है?' हैरानीकी बात यह है कि, एल्विश खुद इस शो में नहीं हैं, फिर भी सारा हंगामा उनके ही नाम के इर्द-गिर्द घूम रहा है.

