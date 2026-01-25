अब आएगी छप्परफाड़ TRP... The 50 में हुई भोजपुरी की इस हसीना की एंट्री, फैंस के बीच मचा कोहराम...

The 50 New Bhojpuri Supestar Entry: कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर धमाल मचाने की तैयारी कर रहा रिएलिटी शो द फिफ्टी फिर से सुर्खियों में है. एक और भोजपुरी हसीना ने इस शो के लिए हामी भर दी है.

The 50 Promo: कलर्स टीवी और डिज्नी प्लस हॉट स्टार लंबे समय से रियलिटी शो 'द 50' (The 50) पर काम कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही रियलिटी शो 'द 50' के घर से पर्दा हटाया गया था. जिसके बाद से ही सितारं का नाम रियलिटी शो 'द 50' से जुड़ने लगा है. अब तक कई टीवी सितारों ने रियलिटी शो 'द 50' में जाने के लिए हामी भर दी है. इस लिस्ट में करण पटेल, दिव्या अग्रवाल, मिस्टर फैजू, अर्चना गौतम, मोनालिसा, विक्रांत सिंह, शिव ठाकरे, नीलम गिरी, चाहत पांडे, अविनाश मिश्रा, प्रतीक सेजपाल, निक्की तंबोली, शाइनी दोशी, दुष्यंत कुकरेजा, चाय विद अहमद, रूद्र राणा, प्रिंस नरूला, लक्ष्य कौशिक, रजत दलाल, हर्ष अरोड़ा, रिद्धि डोगरा, करण पटेल, बसीर अली, मृदुल तिवारी, दिग्विजय राठी, श्रुतिका अर्जुन, लवकेश कटारिया का नाम शामिल है. इसके अलावा अब भी रुबीना दिलैक, सूफी मोतीवाला, पायल धारे, उर्फी जावेद, हिना खान, राघव चड्ढा, रिदा थाराना, करण कुंद्रा, धनश्री, सीमा खान, आशीष भाटिया, युजवेंद्र चहल, अरबाज पटेल, नतालिया जानोस्जेक, जस्टिन डी'क्रूज, शहबाज बदेशा, अनुष्का सेन, शूरा खान, और श्रेया कालरा के नामों पर चर्चा की जा रही है. इसी बीच खबर आ रही है कि द 50 में एक और भोजपुरी हसीना की एंट्री होने वाली है.

कौन है द 50 में आने वाली ये भोजपुरी सिनेमा की हसीना?

करण पटेल (Karan Patel) और फैसल शेख (Faisal Shaikh), निक्की तंबोली और अर्चना गौतम जैसे सितारों के नाम पर मुहर लगने के बाद अब मनीषा रानी ने भी द 50 में धमाल मचाने की तैयारी कर ली है. खुद मनीषा रानी ने ही एक वीडियो शेयर करके इस बात का खुलासा किया है. मनीषा रानी ने दावा किया है कि वो द 50 मेंआते ही बवाल मचा देंगी. मनीषा रानी ने तो इस शो में रंग जमाने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है. इस खबर ने मनीषा रानी के फैंस का दिल खुश कर दिया है. अब तो फैंस फरवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि मनीषा रानी को फिर से टीवी पर देख सकें.

TRENDING NOW

मनीषा रानी से लगने वाला है सबको डर

अब ये त हर कोई जाता है कि मनीषा रानी की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. मनीषा रानी अगर एक ठुमका लगा दें तो लाखों लोग उन पर फिदा हो जाते हैं. ऐसे में द 50 में मनीषा रानी को चैंलेंज करना हर किसी के बस की बात नहीं होगी. कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि मनीषा रानी द 50 की हाइएक्ट पेड अदाकाराओं में से एक हो सकती हैं. फैंस के साथ साथ मनीषा रानी भी इपने नए रिएलिटी शो को लेकर बहुत उत्साहित हैं.

Read more