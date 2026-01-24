The 50 में हुई Bigg Boss की 'बॉस लेडी' की धमाकेदार एंट्री, अब आएगी हर एक की शामत...

ENG हिन्दी
The 50 New Entry: कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार का जानामना रिएलिटी शो द फिफ्टी टीवी पर आने वाला है. इसी बीच एक और हसीना के नाम पर मेकर्स ने मुहर लगा दी है. चलिए जानते हैं कि ये हसीना कौन है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 24, 2026 1:55 PM IST

The 50 House Promo: कलर्स टीवी पर जल्द ही बिग बॉस से ब बड़ा रिएलिटी शो आने वाला है. यहां हम बात कर रहे हैं रियलिटी शो 'द 50' (The 50) जो कि फैंस को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. आने वाले समय में इव शो में 50 सितारे एक ही जगह कैद होने वाले हैं. बीते कुछ समय में इमें से कई सितारों के नाम पर मुहर लगाई जा चुकी है. इस लिस्ट में करण पटेल, दिव्या अग्रवाल, मिस्टर फैजू, मोनालिसा, विक्रांत सिंह, शाइनी दोशी, दुष्यंत कुकरेजा, चाय विद अहमद, रूद्र राणा, अर्चना गौतम, शिव ठाकरे, नीलम गिरी, चाहत पांडे, दिग्विजय राठी, श्रुतिका अर्जुन, लवकेश कटारिया, प्रिंस नरूला, लक्ष्य कौशिक, रजत दलाल, हर्ष अरोड़ा, रिद्धि डोगरा, करण पटेल, बसीर अली, मृदुल तिवारी, अविनाश मिश्रा, प्रतीक सेजपाल, निक्की तंबोली का नाम शामिल है. इसी बीच द 50 को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि एक और हसीना के नाम पर मेकर्स ने मुहर लगा दी है. इस हसीना ने एक जमाने में बिग बॉस के घर में बवाल मचाया था. अब द 50 की बारी है.

कौन है द 50 में आने वाली ये हसीना?

यहां हम बात कर रहे हैं टीवी अदाकारा रुबीना दिलैक की जो कि एक समय में बिग बॉस के घर पर राज कर चुकी हैं. एक समय ता जब सलमान खान भी रुबीना दिलैक के आगे टिक नहीं पाते थे. बताया जा रहा है कि रुबीना दिलैक का नाम भी द 50 के लिए फाइनल हो गया है. इसके अलावा हिना खान के नाम पर भी तेजी से चर्चा हो रही है. अगर गलती से भी इन दोनों हसीनाओं की द 50 में एंट्री हुई तो बवाल मच जाएगा. दोनों अदाकाराएं अपने एटीट्यूड के लिए जानी जाती हैं. करण पटेल (Karan Patel) और फैसल शेख (Faisal Shaikh) की एंट्री को लेकर भी फैंस काफ उत्साहित हैं. फैंस का मानना है कि इन जैसे सितारे ही द 50 को यादगार बना सकते हैं. वैसे भी ये सितारे सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं.

इन सितारों के नाम पर भी हो रही है चर्चा

आपको बता दें कि रुबीना दिलैक और हिना खान के अलावा राघव चड्ढा, अरबाज पटेल, नतालिया जानोस्जेक, जस्टिन डी'क्रूज, शहबाज बदेशा, अनुष्का सेन, रिदा थाराना, करण कुंद्रा, धनश्री, सीमा खान, आशीष भाटिया, युजवेंद्र चहल, शूरा खान, सूफी मोतीवाला, पायल धारे, उर्फी जावेद और श्रेया कालरा का नाम भी द 50 के साथ जुड़ रहा है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इतने सारे नामों में से किसकी किस्मत चमकने वाली है.

