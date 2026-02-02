ENG हिन्दी
The 50: म्यूजिकल चेयर टास्क में हुई चीटिंग? Ridhima Pandit के तीखे सवालों ने उड़ाए होश! अंत में पलटी पूरी बाजी

The 50: भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो 'द 50' का आगाज हो चुका है. शो 1 फरवरी 2026 से शुरू हो गया है और इसके पहले ही एपिसोड में कंटेस्टेंट्स के बीच जबरदस्त टास्क देखने को मिला.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 2, 2026 10:24 AM IST

The 50: म्यूजिकल चेयर टास्क में हुई चीटिंग? Ridhima Pandit के तीखे सवालों ने उड़ाए होश! अंत में पलटी पूरी बाजी

The 50: पिछले काफी समय से रियलिटी शोज की दुनिया में एक नाम खूब सुर्खियों में बना हुआ है और वो है भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो कहे जाने वाले 'द 50' (The 50) का, जिसका इंतजार दर्शक काफी समय से कर रहे थे. हालांकि, ये शो अब ऑन एयर हो चुका है और पहले ही दिन इसने दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज पैदा कर दी है. शो में 5-10 नहीं बल्कि पूरे 50 नामी-गिरानी चेहरे एक साथ एक ही छत के नीचे बंद हैं, लेकिन यहां दोस्ती कम और दंगल ज्यादा है, जिसका सबूत पहले ही दिन के एपिसोड में देखने को मिल गया.

Ridhima Pandit ने शो में मचाई हलचल

टीवी इंडस्ट्री के जाने माने 50 सितारों से सजा रियलिटी शो 'द 50' (The 50 Show) 1 फरवरी 2026 से शुरू हो चुका है. वहीं इस शो में टीवी की चहेती 'बहू हमारी रजनीकांत' यानी रिद्धिमा पंडित (Ridhima Pandit) ने कदम रखते ही हलचल मचा दी है. दरअसल, शो के पहले ही दिन एक के बाद एक जबरदस्त टास्क हुए, जहां 50 कंटेस्टेंट्स को 5 अलग-अलग टीमों में बांट दिया गया और इनमें से 10 लीडर चुने गए और बाकी सबको अपनी पसंद की टीम चुनने को कहा गया, जहां रिद्धिमा ने रिधि डोगरा की टीम में शामिल होने का फैसला किया.

दो टीमों में बंटा पूरा घर

पहले टास्क में घरवालों को दो हिस्सों में बांट दिया गया पहला सेफ और दूसरा अनसेफ टीम. शुरुआत में रिद्धिमा (Ridhima Pandit The 50) की टीम दिए गए समय पर टास्क पूरा न कर पाने की वजह से अनसेफ जोन में चली गई, जिसके बाद लॉयन ने असुरक्षित टीम को अपनी किस्मत पलटने और सुरक्षित जोन में आने के लिए एक और मौका देते हुए म्यूजिकल चेयर टास्क का ऐलान किया.

टास्क में चीटिंग देख चढ़ा रिद्धिमा का पारा

वैसे तो म्यूजिकल चेयर टास्क काफी मजेदार होने वाला था, लेकिन जब ये टास्क शुरू हुआ तो एक अजीब नजारा देखने को मिला. दरअसल, इस टास्क में सभी कंटेस्टेंट्स को अपनी-अपनी जगह से हिलना था, लेकिन इसके लिए कोई नहीं हुआ और कुर्सियों से चिपककर ही खड़े हो गए ताकि, कोई और जगह न ले पाए. ये देखकर रिद्धिमा का पारा चढ़ गया और उन्होंने बिना डरे कंटेस्टेंट्स की क्लास दी. रिद्धिमा ने सवाल खड़े करते हुए कैमरे की तरफ इशारा किया और चिल्लाकर कहा, 'यह गेम फेयर कैसे है?' ये लोग अपनी जगह से हिल तक नहीं रहे हैं और आप लोग (मेकर्स) कुछ कर भी नहीं रहे.

Loin का एक्शन और रिद्धिमा की जीत

रिद्धिमा के टोकते ही 'शेर' (Loin) ने तुरंत एक्शन लिया और ऐलान किया कि म्यूजिकल चेयर में कंटेस्टेंट्स को चलते रहना होगा. इसके बाद गेम में असली जोश आया और सभी घरवाले खुशी से उछल पड़े. हालांकि, बाजी तो अब पलटने वाली थी, जब म्यूजिकल चेयर टाक्स को निष्पक्ष तरीके से खेला गया तो रिद्धिमा और उनकी टीम के लोग टास्क जीत गए और एलिमिनेशन से बच गए.

पहले एपिसोड में हुआ पहला एलिमिनेशन

वहीं शो शुरू होते ही इसके पहले एपिसोड के आखिर में वंशज सिंह को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि उन्हें घर में सबसे कम योगदान दोने वाला कंटेस्टेंट माना गया. फिलहाल फैंस रिद्धिमा के इस निडर अंदाज के दीवाने हो गए हैं और आगे के एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

