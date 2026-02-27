ENG हिन्दी
  • Prince Narula के 12 सेकंड वाले बयान पर मचा बवाल, 'द 50' के Faiz Baloch ने दिया ऐसा जवाब हो...

Prince Narula के 12 सेकंड वाले बयान पर मचा बवाल, 'द 50' के Faiz Baloch ने दिया ऐसा जवाब हो गई बोलती बंद!

The 50 कंटेस्टेंस्ट प्रिंस नरूला ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल बच गया. एक्टर के उसी बयान पर इंफ्लुएंसर फैज बलूच ने ऐसा जवाब दिया है, जिसने प्रिंस की बोलती बंद कर दी है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 27, 2026 4:00 PM IST

प्रिंस नरूला के बयान पर फैज बलूच का करारा जवाब

Faiz Baloch on Prince Narula: टेलीविजन का नया रियलिटी शो 'द 50' (The 50) जितना घर के अंदर के टास्क और लड़ाइयों को लेकर चर्चा में हैं. उतना ही ये शो पर्सनल झगड़ों को लेकर भी सुर्खियों में बना हुआ है. वहीं इस बीच शो के इन्फ्लुएंसर्स को लेकर सोशल मीडिया पर बहस देखने को मिल रही है. हाल ही में एक्टर और रियलिटी शो स्टार प्रिंस नरूला (Prince Narula) ने इंफ्लुएंसर्स पर तंज कसा था, जिसपर 'द 50' (The 50) फेम फैज बलूच (Faiz Baloch) भड़क गए और उन्होंने ऐसा करारा जवाब दिया है, जिसे सुनकर प्रिंस की भी बोलती बंद हो जाएगी.

Faiz Baloch ने प्रिंस नरूला को दी ये नसीहत

हाल ही में फैज बलूच ने फ्री प्रेस जर्नल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक कई मुद्दों पर बात की. वहीं इस दौरान उन्होंने प्रिंस नरूला के स्टेटेमेंट पर भी बात की और कहा कि, इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स दोनों अलग-अलग पेशे हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि, अगर इन्फ्लुएंसर्स किसी और के काम पर कमेंट नहीं कर रहे, तो एक्सर्स को भी ऐसा करने से बचना चाहिए.

फैज बलूच ने प्रिंस नरूला को दिया करारा जवाब

वहीं आगे फैज बलूच ने प्रिंस नरूला के बयान पर बात करते हुए कहा, 'वीडियो बनाते हैं तो क्या? तुम भी बनाते हो, तुम भी बनाना बंद कर दो. सोशल मीडिया पर आना बंद कर दो, सिर्फ टवी पर दिखा करो.' उन्होंने कहा कि, ये मुमकिन नहीं है, इसलिए एक्टर्स को इन्फ्लुएंसर्स के बारे में ऐसी बातें करना बंद कर देना चाहिए. फैज इस बातचीत के दौरान तंज कसते हुए कहा कि, 'अगर ऊपर वाला हमको चांस दे रहा है तो तु्म्हारी क्यों जल रही है?'

'इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किया स्ट्रगल'

वहीं इस इंटरव्यू में फैज ने उन कमेंट्स पर भी बात की जिनमें कहा जाता है कि, इन्फ्लुएंसर्स आसानी से पैसा कमाते हैं. उन्होंने दावा किया कि आज वो जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है. फैज ने बताया कि, शोहरत मिलने से पहले उन्होंने खुद पर और अपनी टीम पर काफी पैसा और समय लगाया है, तब जाकर आज वो आराम से कमा पा रहे हैं.

प्रिंस नरूला ने क्या कहा था?

आपको बता दें कि, प्रिंस नरूला हाल ही में रियलिटी शो 'द 50' में नजर आ रहे थे, जिसमें टीवी स्टार्स से लेकर कई जाने-माने इन्फ्लुएंसर्स ने हिस्सा लिया था. वहीं इस शो के दौरान प्रिंस ने इन्फ्लुएंसर्स पर तंज कसते हुए कहा था कि, ये लोग '12 सेकंड से ज्यादा एक्टिंग नहीं कर सकते.' जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के फैन के बीच बहस शुरू हो गई थी और इस बयान पर अब इन्फ्लुएंसर फैज बलूच ने एक्टर को मुंह तोड़ जवाब दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
