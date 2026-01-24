The 50 Contestants: शेर के पिंजरे में खतरनाक गेम खलेंगे 50 कंटेस्टेंट्स, इन 30 सितारों के नाम से उठा पर्दा, देख लिस्ट

The 50 Contestants: कलर्स के नए शो द 50 में एक साथ कई सारे कलाकार नजर आने वाले हैं. सोशल मीडिया पर अब तक कई सारे कलाकार नजर आने वाले हैं. सोशल मीडिया पर 30 नाम आ गए हैं. आइए आपको ये लिस्ट दिखाते हैं.

The 50 Contestant List: बिग बॉस के बाद कलर्स पर एक और धांसू रियलिटी शो द 50 शुरू हो रहा है, जिसमें एक साथ 50 कलाकार बंद होने वाले हैं. बिग बॉस में मेकर्स एक ही घर में 18 कलाकारों को बंद करते हैं लेकिन द 50 में कुछ अलग होगा और 50 सेलेब्स एक ही छत के नीचे खतरनाक खेल खेलते हुए नजर आएंगे. मजेदार बात ये है कि इन 50 कलाकारों पर एक शेर का राज होगा. इस गेम का कॉन्सेप्ट क्या होगा? अब तक मेकर्स की तरफ से कोई भी डीटेल नहीं दी गई है लेकिन सोशल मीडिया पर उन सेलेब्स के नाम सामने आ गए हैं,

इन 3 कलाकारों के नाम पर लग चुकी है मुहर

द 50 (The 50) में शामिल होने वाले कई सारे कलाकारों के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन इस शो के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट बने हैं. उन्होंने ही सबसे पहले शो की टिकट हाथ में लेकर ही अपना वीडियो शेयर किया था. करण पटेल के बाद इस के लिए दिव्या अग्रवाल और मिस्टर फैजू ने शो में आने की बात का खुलासा किया था. इन तीनों कलाकारों ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर कर शो में आने की बात को कंफर्म कर दिया है और इनके बाद ही एक-एक करके बहुत सारे कलाकारों के नाम सामने आ गए हैं.

द 50 की कंटेस्टेंट्स लिस्ट

द 50 में करण पटेल (Karan Patel), दिव्या अग्रवाल और मिस्टर फैजू के अलावा और भी ढेर सारे कलाकार नजर आने वाले हैं, जिनके नाम एक-एक करके सामने आ चुके हैं. इस लिस्ट में मोनालिसा (Monalisa), विक्रांत सिंह, शाइनी दोशी, दुष्यंत कुकरेजा, चाय विद अहमद, रूद्र राणा, अर्चना गौतम, शिव ठाकरे, नीलम गिरी, चाहत पांडे, दिग्विजय राठी, श्रुतिका अर्जुन, लवकेश कटारिया, प्रिंस नरूला, लक्ष्य कौशिक, रजत दलाल, हर्ष अरोड़ा, रुषाली यादव, रिद्धि डोगरा, करण पटेल, फैजू, दिव्या अग्रवाल, बसीर अली, मृदुल तिवारी, अभिषेक बजाज, अविनाश मिश्रा, प्रतीक सेजपाल, निक्की तंबोली और उर्फी जावेद और उर्वशी ढोलकिया हैं. इन तमाम कलाकारों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर द 50 का टिकट हाथ में पकड़े वीडियो शेयर कर दी है, जिस वजह से फैंस इन कलाकारों को एक साथ शो में देखने के लिए एक्साइटेड हैं.

बाकी कलाकारों के नाम से कब उठेगा पर्दा

हालांकि, अब तक सिर्फ 30 नाम सामने आए हैं लेकिन बाकी 20 कलाकारों के नाम से पर्दा उठना बाकी है, लेकिन फैंस इन नामों पर मेकर्स की मुहर लगने का इंतजार कर रहे हैं. ताकि इन कलाकारों की शो में एंट्री पक्की हो. इस शो में टीवी और बॉलीवुड के स्टार्स के साथ साथ इन्फ्लुएंसर भी लेकर आ रहे हैं, जिससे ढेर सारे तमाशे होना पक्का है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

