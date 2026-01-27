ENG हिन्दी
The 50 Day 1: शुरू होते ही मचा कोहराम! पहले ही दिन 10 कैप्टन्स के बीच छिड़ी जंग, स्पेशल गेस्ट के बीच कटा इस कंटेस्टेंट का पत्ता

The 50: टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो 'द 50' के प्रीमियर में भले ही अभी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है और पहले दिन शो में कोहराम मच गया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 27, 2026 11:55 PM IST

The 50: इंडियन टेलीविजन का अब तक का सबसे बड़ा रियलिटी शो 'द 50' (The 50) का इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बज देखने को मिल रहा है. इस शो के शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन इसकी शूटिंग बीते दिन से ही शुरू हो चुकी है. इसी बीच खबरें आ रही हैं कि, कंटेस्टेंट्स (The 50 Contestants) ने अपना पहला टास्क भी पूरा कर लिया है. वहीं शो में 10 कैप्टन्स चुने गए हैं और चौंकाने वाली बात ये है कि पहले ही दिन एक कंटेस्टेंट को घर से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है. तो चलिए आपको बताते हैं कि 'द 50' (The 50 Set) के सेट पर अब तक क्या-क्या हुआ, कौन स्पेशल गेस्ट आया और कहां शो की शूटिंग हो रही है.

