  • The 50: मेकर्स संग Elvish Yadav की तगड़ी डील का हुआ खुलासा, मिलती है मोटी रकम? Video ने किया पर्दाफा...

The 50: मेकर्स संग Elvish Yadav की तगड़ी डील का हुआ खुलासा, मिलती है मोटी रकम? Video ने किया पर्दाफाश

The 50: रियलिटी शो द 50 में एल्विश यादव का नाम छाया हुआ है. कुछ कंटेस्टेंट एल्विश का नाम बार बार लेते हैं. इस पर एक वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.

By: Kavita  |  Published: February 12, 2026 2:28 PM IST

The 50 Makers Plan Revealed: कलर्स का शो द 50 के मेकर्स इन दिनों ट्रोल हो रहे हैं. शो में मेकर्स एक साथ 50 कलाकारों को लेकर आए. एक-एक करके कई कलाकार शो से बाहर हो गए हैं लेकिन जो भी महल में हैं वो सिर्फ लड़ने का काम कर रहा है. दर्शकों को शो कुछ खास पसंद नहीं आ रहा और अब दर्शक इस बात से भी परेशान हो गए हैं कि जब एल्विश यादव द 50 में हैं ही नहीं... तो उनका नाम बार बार शो में क्यों कंटेस्टेंट ले रहे हैं. अब इसका खुलासा एक वीडियो से हुआ है. एक वीडियो में कई सेलेब्स नजर आए और कुछ पैसों की बात करते दिखे हैं.

एल्विश यादव को क्या मिलते हैं पैसे?

एल्विश यादव (Elvish Yadav) इन दिनों कई रियलिटी शोज कर रहे हैं, जिसमें एक लाफ्टर शेफ 2 भी है. इस शो में एल्विश के अलावा, अली गोनी, अर्जुन बिजलानी, करण कुंद्रा जैसे कई कालाकर हैं, जो एल्विश के अच्छे दोस्त हैं. इस शो के सेट से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें द 50 (The 50) को लेकर बातचीत हो रही है. इस वीडियो में एल्विश यादव, अर्जुन बिजलानी, अली गोनी, विक्की जैन, सुदेश लहरी नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में सबसे पहले अली गोनी की आवाज आती है और वो एल्विश से बोलते हैं, 'क्या हाल है... भाई तुमने द 50 के पैसे लिए या नहीं लिए...'. ये सुनकर सब कलाकार हंसते हैं और फिर अर्जुन बिजलानी बोलते हैं, 'ये है नहीं... लेकिन द 50 में सब लोग इसी के बारे में बोलते रहते हैं.' इस पर अली मजाक करते हुए बोलते हैं, 'तभी तो पूछ रहा हूं पैसे लिए या नहीं लिए.'

कलाकारों ने की एल्विश यादव संग की मस्ती

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैमरा सुदेश लहरी की तरफ आता है और फिर वह एल्विश यादव से सवाल करते हैं, 'आप बताओ आपके बारे में बातें क्यों होती है. क्या शो आपने प्रोड्यूस किया है.' इस पर मजे लेते हुए अर्जुन बोलते हैं, 'इसका चक्कर ही द 50 के साथ था और ये ऐसे ही फेमस हो गया.' इसके बाद भी सबकी मजाक मस्ती लगी रहती है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद कर रहे हैं.

द 50 में छाया एल्विश यादव का नाम

बता दें कि द 50 में एल्विश यादव ना होकर भी छाए हुए हैं. शो के किसी न किसी कोने में एल्विश की बात होती दिख जाती है. प्रिंस नरूला और मैक्सटर्न बार बार एल्विश यादव से हुई लड़ाई के बारे में बात करते थे. दोनों इस पर काफी कुछ बोल चुके हैं. शो में एल्विश के दोस्त अर्चित कौशिक भी काफी कुछ बोलते दिखे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
