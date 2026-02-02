THE 50 Eviction: शेर का पिंजरा... खेल शुरू होते ही कटा इन 10 कंटेस्टेंट्स का पत्ता, रेस में बने हुए हैं ये खिलाड़ी

THE 50 Eviction List: रियलिटी शो द 50 पर नया अपडेट सामने आया है. दावा किया जा रहा है कि इस रियलिटी शो से 10 कंटेस्टेंट का पत्ता कट चुका है. आइए आपको नाम बताते हैं.

THE 50 Eviction List: कलर्स टीवी का नया रियलिटी शो द 50 टेलीकास्ट होने से पहले ही चर्चा में बना हुआ है. 1 फरवरी यानी रविवार से ये शो टीवी पर आ गया है, जिसमें पहले ही दिन ढेर सारा ड्रामा देखने के लिए मिला. पहले ही दिन कई कंटेस्टेंट्स की एक दूसरे से लड़ाई हुई, तो कुछ इमोशनली ब्रेकडाउन भी हुए. इन सबके बीच अब टेलीकास्ट के अगले ही दिन इविक्शन लिस्ट भी सामने आ गई है. द 50 की शूटिंग शुरू हुए 5 दिन हो गए हैं और अब दावा किया जा रहा है कि इन 5 दिनों में इस शो से 10 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अब खेल में सिर्फ 42 कंटेस्टेंट बचे हैं. आइए आपको सबके नाम बताते हैं.

गेम से बाहर हुए 10 कंटेस्टेंट्स

द 50 (THE 50) से जुड़ी ढेर सारी खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, जिसमें ढेर सारे प्रोमो हैं. अब इस रियलिटी शो से बाहर आने वाले कंटेस्टेंट की एक लिस्ट सामने आई है. इस लिस्ट में खुलासा किया गया है कि शो शुरू होते ही मेकर्स ने 10 कंटेस्टेंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. इस लिस्ट में कुल पांच कंटेस्टेंट के नाम लिखे हैं, जिनका खेल शो में खत्म हो गया है. फिल्म विंडो की रिपोर्ट के मुताबिक, द 50 से दुश्यंत कुकरेजा, वंशराज सिंह, नेहल चुडासामा, लवकेश कटारिया, सौरभ गड़गे, जान्हवी किलेकर, सुमैरा शेख और बेबिका दुर्वे इविक्ट हो गए हैं. एक हफ्ते से पहले ही इन पांचों का खेल गेम में खत्म हो गया है. इनके अलावा भी पांच और कंटेस्टेंट गेम से बाहर हुए हैं लेकिन उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है. दावा किया जा रहा है कि इन पांच कंटेस्टेंट के नाम भी जल्द ही सामने आएंगे.

रेस में बने हुए हैं ये 42 कंटेस्टेंट

द 50 में कई सारे इविक्शन के बाद जिन कंटेस्टेंट्स का गेम जारी है, उसमें करण पटेल,फैसल शेख उर्फ ​​मिस्टर फैसू , रिधिमा पंडिता, मनीषा रानी, दिग्विजय राठी, सिवेट तोमर, रजत दलाल, प्रिंस नरूला, गायक काका, डिनो जेम्स ,भव्या सिंह, सिद्धार्थ भारद्वाज, आरुषि चावला, आर्य QK, ,अदनान शेख, फैज बलूच, दिव्या अग्रवाल, मोनालिसा, विक्रांत सिंह राजपूत, शाइनी दोशी, उर्वशी ढोलकिया, रिद्धी डोगरा, शिव ठाकरे, युविका चौधरी, चाहत पांडे, निक्की तंबोली, अरबाज पटेल, मैक्सटर्न, श्रुतिका अर्जुन, नीलम गिरी, अर्चना गौतम, खानजादी, हामिद बरकजी, सपना चौधरी, कृष्णा श्रॉफ, लक्ष्य, अर्चित, यंग सैमी, नतालिया, तेजस्वी मादिवाड़ा, रचित रोझा और डिंपल सिंह रह गए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

