Bigg Boss को जाएंगे भूल... तो क्या दुबई में बनाया जाएगा The 50 का भव्य सेट? बड़ा दांव खेलने की फिराक में हैं मेकर्स

The 50 Shooting in Dubai: हॉटस्टार के सबसे बड़े शो द फिफ्टी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो द फिफ्टी की शूटिंग दुबई में की जाएगी. शो के सेट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.

साल 2026 आते ही जियो हॉटस्टार ने ऐलान किया था कि वो अब तक का टीवी का सबसे बड़ा रिएलिटी शो लेकर आने वाले हैं. इस शो का नाम द 50 दिया गया था. रियलिटी शो 'द 50' (The 50) के पहले ही प्रोमो में फराह खान (Farah Khan) धमाल मचाती नजर आई थीं. आज फराह खान अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर द 50 को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो द 50 का सेट दुबई में बनाया गया है. बज्ज है कि द 50 की शूटिंग दुबई के भव्य सेट पर की जाएगी. सोशल मीडिया पर तो द 50 के सेट की कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों को देखकर आपके भी होश उ़ड़ जाएंगे. तस्वीरों में द 50 का सेट गोल्डन कलर में सराबोर नजर आ रहा है. फैंस इन तस्वीरों से तो जर ही नहीं हटा पा रहे हैं. बताया जा रहा है कि द 50 में एक सात 50 सितारे नजर आने वाले हैं. मेकर्स द 50 को हिट बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. बीते कुछ समय में कई टीवी सितारों का नाम द 50 के साथ जोड़ा जा चुका है. इस लिस्ट में अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, अंशुला कपूर जैसे सितारों का नाम भी शामिल है.

इन सितारों के नाम पर मचा है हंगामा

हालांकि मेकर्स ने अब तक भी इन सितारों के नाम पर मुहर नहीं लगाई है. इसके अलावा खबर तो ये भी है कि द 50 के मेकर्स ने राघव चड्ढा, अरबाज पटेल, अनुष्का सेन, रिदा थाराना, पायल धारे, निक्की तंबोली, उर्फी जावेद, श्रेया कालरा, युजवेंद्र चहल, करण कुंद्रा, शूरा खान, धनश्री, सूफी मोतीवाला, सीमा खान, दिग्विजय राठी, नतालिया जानोस्जेक, जस्टिन डी'क्रूज, आशीष भाटिया और शहबाज बदेशा को भी अप्रोच किया है. इतना ही नहीं द 50 को एक थी भी दी जाएगी जिसका नाम 'बैलेंस वाली है रिएलिटी शो क रिएलिटी' रखा गया है.

बिग बॉस को भी मात देगा द 50

माना जा रहा है कि द 50 सदू का सबसे बड़ा रिएलिटी शो बनने वाला है. द 50 को देखने के बाद फैंस बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी जैसे रिएलिटी शो को भूल जाएंगे. बता दें कि द 50 का प्रामियर 1 फरवरी से जियो प्लस हॉटस्टार पर होने वाला है. यही वजह है जो अभी से इस रिएलिटी शो की तस्वीरें फैंस के सामने आने लगी हैं. सेट की तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि मेकर्स ये दांव खेलने के लिए तैयार हैं. ऐसे में फैंस भी जानना चाहते हैं कि दुबई वाला ये शो आखिर कैसा होगा.

