The 50: किस दिन होगा 'द 50' का ग्रैंड फिनाले? ट्रॉफी के लिए इन कंटेस्टेंट्स के बीच होगी कांटे की टक्कर!

The 50: 1 फरवरी 2026 को शुरू हुआ टीवी का अब तक का सबसे बड़ा रियलिटी शो 'द 50' अब फिनाले की तरफ बढ़ चुका है. शो के ग्रैंड फिनाले की डेट और ट्रॉफी की रेस में शामिल कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आए हैं.

Kab Hoga The 50 Ka Grand Finale?: टीवी का अब तक का सबसे यूनिक और नया रियलिटी शो 'द 50' 1 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था, जिसमें 10-20 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 50 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था और ये सभी टीवी इंडस्ट्री और सोशल मीडिया के जाने-माने चेहरे थे. शो ने अपनी जबरदस्त स्ट्रैटेजी, आपसी दुश्मनी और अनचाहे ट्विस्ट के साथ दर्शकों को बांधे रखा है. जब से ये शो शुरू हुआ है, तभी से दर्शकों ने बदलते रिश्ते, इमोशनल ब्रेकडाउन और ऐसे मुश्किल टास्क देखे हैं जिन्होंने कंटेस्टेंट्स की फिजिकल और माइंड गेम का कड़ा इम्तिहान लिया है. अलग-अलग बैकग्राउंड से आए इन खिलाड़ियों के बीच कॉम्पिटिशन हर गुजरते हफ्ते के साथ और भी ज्यादा टफ होता जा रहा है. हालांकि, अब शो के फिनाले को लेकर खबर आई है.

कब होगा 'द 50' का ग्रैंड फिनाले?

50 कंटेस्टेंट्स के साथ 50 दिनों तक चलने वाला ये इंटेंस रियलिटी शो 1 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था, जिसे अभी सिर्फ 17 दिन ही हुए हैं, लेकिन इस बीच खबर आ रही हैं कि, शो का जल्द ही ग्रैंड फिनाले हो सकता और यही नहीं फिनाले की डेट भी सामने आ चुकी है. 'फिल्म विंडो' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'द 50' का ग्रैंड फिनाले इसी महीने की 19 तारीख यानी 19 फरवरी को हो सकता है. ऐसे में जैसे-जैसे शो अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. बचे हुए कंटेस्टेंट्स अब इस मुकाबले के सबसे अहम फेज के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं.

ट्रॉफी की रेस में शामिल हैं 20 नाम

आपको बता दें कि, 'द 50' की ट्रॉफी की रेस में करीब 20 खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है. इस लिस्ट में रिधि डोगरा, प्रिंस नरूला, युविका चौधरी, स्वेत तोमर, हामिद बरकजी, रजत दलाल, लवकेश कटारिया, विक्रांत, काका और कृष्णा श्रॉफ जैसे कई नाम शामिल हैं, जो अभी भी घर के अंदर अपनी जगह बनाए हुए हैं. हर कंटेस्टेंट का सफर शो में बेहद अनोखा रहा है. चाहे वे नॉमिनेशन हो, या आपसी झगड़े हों या फिर मुश्किल टास्क सब कुछ खास रहा है.

कौन-कौन घर से हो चुके हैं बाहर?

वहीं अगर बात करें शो के पिछले कुछ एपिसोड्स में शो से बाहर हुए कंटेस्टेंट्स की तो इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं. हाल ही में घर से बेघर हुए खिलाड़ियों की लिस्ट में दिग्विजय राठी, दिव्या अग्रवाल, रिद्धिमा पंडित और शाइनी दोषी जैसे कंटेस्टेंट्स के नाम शामिल हैं, जो वोट-आउट होकर घर से विदा ले चुके हैं. हालांकि, इनके बाहर होने से उन फैंस को काफी झटका लगा जो शुरू से इनके सफर को फॉलो कर रहे थे.

दोस्त बन सकते हैं दुश्मन

वहीं अगर 'फिल्म विंडो' की रिपोर्ट की माने तो अब जब शो के फिनाले में बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो ऐसे में घर के अंदर प्रेशर बढ़ना तय है. वहीं अपनी जगह पक्की करने के लिए दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और पुरानी स्ट्रैटेजी भी बदल सकती है. अब बस फैंस को इस बात का इंतजार है कि कौन इस आखिरी पड़ाव को पार करेगा और महीने के अंत में 'द 50' की ट्रॉफी अपने नाम करेगा.

ये कंटेस्टेंट उड़ा सकता है ट्रॉफी

आपको बता दें कि, 'द 50' के आखिरी पड़ाव में शामिल 20 कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में एक नाम रियलिटी शो स्टार प्रिंस नरूला का भी है, जिन्होंने 4 रियलिटी शो की ट्रॉफी अपने नाम की है. इसमें 'रोडीज X2', 'स्पिलट्सविला 8', 'बिग बॉस 9' और 'नच बलिए 9' शो शामिल है. वहीं अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि, इस शो की ट्राफी भी प्रिस नरूला के ही हाथ लगेगी. हालांकि, ये तो वक्त बताएगा कि, किसके सिर 'द 50' के जीत का ताज सजता है.

Read more