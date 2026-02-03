ENG हिन्दी
The 50: रजत -दिग्विजय की हाथापाई की पूरा घर करेगा भरपाई! Lion ने काट दी प्राइज मनी, अब विनर को मिलेंगे बस इतने रुपए?

The 50 शो के पहले एपिसोड में ही रजत दलाल और दिग्विजय राठी के बीच हाथापाई देखने को मिली थी, लेकिन अब इस झगड़े का खामियाजा पूरा घर भूगतेगा.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 3, 2026 6:31 PM IST

The 50: कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार का नया रियलिटी शो 'द 50' (The 50) 1 फरवरी 2026 से शुरू हो चुका है. 50 दिनों तक चलने वाला ये शो हर बीतते दिन के साथ और भी ज्यादा गरमाता जा रहा है. हाल ही में शो के अंदर रजत दलाल (Rajat Dalal) और दिग्विजय राठी (Digvijay Rathee) के बीच जबरदस्त झगड़ा देखने को मिला, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था. क्लिप में दिखाया गया कि, रजत ने लड़ाई के बीच दिग्विजय को थप्पड़ जड़ दिया, जिसपर अब 'लॉयन' (Lion) ने सख्त होते हुए ऐसा कदम उठाया है, जिसका खामियाजा पूरे घर को करना पड़ेगा.

Lion के इस कदम से उड़ी घरवालों की नींद

लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, घर के अंदर हुई इस मारपीट के मामले में शो के 'लॉयन' ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा फैसला लिया है, जिससे कंटेस्टेंट्स को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, शो की 'जीरो-टॉलरेंस' पॉलिसी के तहत प्राइज मनी (The 50 Prize Money) के कुल हिस्से में से जुर्माना काटने का फैसला किया है. हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर कितने पैसे काटे गए हैं, लेकिन इस फैसले ने घरवालों की नींद जरूर उड़ा दी है. साथ ही सभी घरवालों को ये भी समझ आ गया है कि उनकी एक गलत हरकत सीधे उनकी जेब और गेम दोनों पर भारी पड़ सकती है.

क्या हुआ था रजत और दिग्विजय के बीच?

दरअसल, रजत दलाल और दिग्विजय राठी (Digvijay Rathee) के बीच एक टास्क के दौरान जुबानी जंग शुरू हुई थी, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. 'द 50' के प्रोमो वीडियो में रजत दलाल दिग्विजय राठी को यह कहकर चिढ़ाते दिखे कि, 'इनको पागलों की टीम घोषित कर दो.' यह सुनकर दिग्विजय भड़क गए और बोले कि इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बस फिर क्या था, बात गाली-गलौज से शुरू होकर धक्का-मुक्की और भी थप्पड़ तक पहुंच गई, जिसकी भरपाई अब पूरा घर करेगा.

क्या है The 50 की प्राइज मनी और आप कैसे जीत सकते हैं?

शो के प्रोमो के मुताबिक, इस गेम की सबसे खास बात यह है कि घर के अंदर रहने वाला खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि शो देखने वाले दर्शक भी पैसे जीतेंगे. प्रोमो में साफ कहा गया है कि, 'इस गेम में खेलने वाला नहीं, देखने वाला भी जीतेगा.' वहीं खबरों की मानें तो शो की प्राइज मनी 50 लाख रुपए तक हो सकती है. इसे जीतने का तरीका बहुत आसान है. इसके लिए आपको जियो हॉटस्टार पर जाकर 'द 50' सर्च करें, फिर अपने पसंदीदा खिलाड़ी के नाम के आगे 'फॉलो बटन दबाएं'. इसके बाद अब वो खिलाड़ी घर के अंदर गेम खेलेगा और उसके जीतने पर पैसे आपको मिलेंगे.

Tags Digvijay Rathee Rajat Dalal The 50 The 50 Prize Money