  • The 50 में रोमांस का तड़का लगाएगा भोजपुरी सिनेमा का ये हॉट कपल, छप्परफाड़ आएगी TRP...

The 50 में रोमांस का तड़का लगाएगा भोजपुरी सिनेमा का ये हॉट कपल, छप्परफाड़ आएगी TRP

This Bhojpuri Couple to be a Part of The 50: खबर है कि कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर जल्द ही द फिफ्टी की एंट्री होने वाली है. ऐसे में एक और कपल का नाम इस शो के लिए फाइनल कर दिया गया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 18, 2026 7:16 AM IST

Divyaa Agarwal in The 50: फराह खान बीते कुछ सालों में की बार बिग बॉस को होस्ट कर चुकी हैं. अब फराह खान को अपना खुद को रिएलिटी शो मिले जा रहा है जहां पर वो 50 सितारों के साथ एक गेम खेलने जा रही हैं. कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया था कि जियो हॉटस्टार पर जल्द ही रियलिटी शो 'द 50' (The 50) दस्तक देने वाला है. हाल ही में द 50 के घर की तस्वीरें देखने को मिली थीं. जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं वैसे वसे द 50 के सितारे के नाम से पर्दा हटाया जा रहा है. इसी बीचद 50 में नजर आने वाले एक और कपल के नाम पर मुहर लगा दी गई है. ये कपल भोजपुरी सिनेमा में अपनी एलग ही धाक रखता है. यहां हम बात कर रहे हैं भोजपुरी अदाकारा मोनालिसा और उनके पति विक्रांत सिंह राजपूत की जो कि जल्द ही द 50 में नजर आएंगे. खबर है कि मोनालिसा और विक्रांत सिंह राजपूत को मेकर्स ने अप्रोच किया था. ऐसे में मोनालिसा और विक्रांत सिंह राजपूत ने साथ में इस शो में आने के लिए हामी भर दी है. इस खबर ने मोनालिसा और विक्रांत सिंह राजपूत के फैंस का दिल खुश कर दिया है.

मोनालिसा और विक्रांत सिंह राजपूत की वापसी का था फैंस को इंतजार

बता दें हाल ही में दिव्या अग्रवाल, करण पटेल (Karan Patel) और फैसल शेख (Faisal Shaikh) के नाम पर मुहर लगाई गई है. ये तीनों सितारे द 50 में नजर आएंगे. अब इस लिस्ट में मोनालिसा और विक्रांत सिंह राजपूत का नाम भी जुड़ गया है. कहना गलत नहीं होगा कि मोनालिसा और विक्रांत सिंह राजपूत का द 50 में आना शो को अच्छी टीआरपी दिला जाएगा. वैसे भी लंबे समय से मोनालिसा और विक्रांत सिंह राजपूत को साथ नहीं देखा गया है. बिग बॉस के दौरान भी मोनालिसा और विक्रांत सिंह राजपूत ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

द 50 में होगी इ सितारों की भी एंट्री

मोनालिसा और विक्रांत सिंह राजपूत के अलावा और भी कई सितारों का नाम 50 के साथ जोड़ा जा रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो राघव चड्ढा, अरबाज पटेल, आशीष भाटिया, युजवेंद्र चहल, शूरा खान, निक्की तंबोली, उर्फी जावेद, श्रेया कालरा, सीमा खान, दिग्विजय राठी, नतालिया जानोस्जेक, जस्टिन डी'क्रूज, शहबाज बदेशा, अनुष्का सेन, रिदा थाराना, करण कुंद्रा, धनश्री, सूफी मोतीवाला, पायल धारे, उर्फी जावेद, श्रेया कालरा, सीमा खान और दिग्विजय राठी जैसे सितारे भी इस शो में धमाल मचा सकते हैं. हालांकि अब भी इन सितारों के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है.

