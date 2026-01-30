ENG हिन्दी
The 50 Second Eviction: लवकेश कटारिया के बाद कटा बिग बॉस 19 की इस हसीना का पत्ता, 4 दिन में टूटा ट्रॉफी का सपना

The 50 Second Eviction: रियलिटी शो द 50 पर बड़ा अपडेट आया है. इस शो की शूटिंग शुरू हो गई है और अब दूसरा इविक्शन भी हो गया है. शो की एक फीमेल कंटेस्टेंट बाहर हो गई है.

By: Kavita  |  Published: January 30, 2026 3:11 PM IST

The 50 Second Eviction: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के बाद टीवी पर एक और रियलिटी शो शुरू होने वाला है, जिसमें एक ही छत के नीचे 2-3 नहीं बल्कि एक साथ 50 कलाकार रहने वाले हैं. इस शो की शूटिंग शुरू हो गई है और सभी 50 कंटेस्टेंट के नाम सामने आ गए हैं, जो एक महल में कैद हो गई है और उनके सिर पर शेर का हुक्म चलेगा. शो की शूटिंग शुरू हुए अभी सिर्फ चंद दिन ही हुए हैं और रियलिटी शो से दूसरा एविक्शन भी हो गया है. शो के पहले एविक्शन में लवकेश कटारिया शो से बाहर हुए. अब दूसरे में किसका पत्ता कटा है? आइए आपको बताते हैं.

द 50 में हुआ दूसरा इविक्शन

रियलिटी शो द 50 में वो सेलेब्स भी धमाका करने आए हैं, जो पहले बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं. इसके अलावा कई स्टार्स का ये पहला रियलिटी शो है. ऐसे में फैंस इस शो के ऑनएयर होने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन शो ऑनएयर होने से पहले ही फैंस के बीच एविक्शन की खबरें आने लगी हैं. लवकेश कटारिया के बाद इस रियलिटी शो में दूसरा इविक्शन हो गया है और इस बार एक फीमेल कंटेस्टेंट का पत्ता शो से कटा है. दावा है कि बिग बॉस 19 में नजर आ चुकी नेहल चुडासमा शो से इविक्ट हो चुकी हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इस शो में एक टास्क हुआ, जिसमें पूरा घर 5 टीम में बंट गया. इस दौरान तीन टीम जीतीं और दो टीम हार गईं. इस मौके पर बड़ा ट्विस्ट आया.

नेहल चुडासमा के इविक्शन पर हैरान हुए फैंस

शो में विजेता टीम के कैप्टन को इविक्शन की पावर दी गई, जिसके बाद कैप्टन ने हारने वाली टीम से एक-एक कंटेस्टेंट का नाम एविक्शन में डाल दिया. इस प्रक्रिया में नेहल चुडासमा और नीलम गिरी सीधा इविक्शन में आ गईं. इस मौके पर ज्यादातर लोगों ने नेहल चुडासमा के खिलाफ वोट किया, जिसके बाद वह चंद दिनों में शो से बाहर आ गईं. नेहल चुडासमा के इविक्शन पर अब लोगों का रिएक्शन आना शुरू हो गया है. नेहल के फैंस इस शॉकिंग इविक्शन पर हैरान हैं. वहीं, कुछ लोगों ने नीलम के शो में बने रहने पर मजाक बनाया है. बता दे कि रियलिटी शो द 50 बिना किसी रूल्स के साथ चल रहा है. आने वाले दिनों में कई और सेलेब्स का इविक्शन होगा. ये शो 1 फरवरी से टीवी पर ऑन एयर होगा. एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

