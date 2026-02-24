'छाती चौड़ी करके आ जाती है' खानजादी के बॉडी शेमिंग वाले बयान पर भड़की Nehal Chudasama, कहा- 'जो औरत दूसरों की...'

Nehal Chudasama ने 'द 50' को में खानजादी के बॉडी शेमिंग वाले बयान पर रिएक्ट करते हुए जमकर लताड़ लगाई है. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर खानजादी को खूब खरी-खोटी सुनाई है.

Nehal Chudasama Got Angry On Khanzaadi: टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो 'द 50' (The 50) ने दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. शो में कंटेस्टेंट्स कभी टाक्स से लोगों का मनोरंजन करते दिखे, तो कभी अपनी तीखी बहस और हाथापाई से चर्चा में आए. लेकिन 'द 50' (The 50 Fight) का हिस्सा रही खानजादी (Khanzaadi) ने लड़ाई में सारी हदें पार कर दी. उन्होंने नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama) की न सिर्फ बॉडी शेमिंग की बल्कि उन्हें लेकर भद्दा कमेंट भी किया, जिसका अब नेहल (Nehal Chudasama Viral Video) ने मुंह तोड़ जवाब दिया है.

नेहल ने खानजादी को सुनाई खरी-खोटी

दरअसल, नेहल चुडासमा का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो खानजादी को जमकर लताड़ लगाती नजर आ रही हैं. बता दें कि, शो में जहां रजत दलाल और दिग्विजय राठी के बीच हुई हाथा-पाई ने खूब सुर्खियां बटोरी वहीं सपना चौधरी और अदनान शेख के बीच भी जमकर बवाल देखने को मिला था, हालांकि इन सभी खिलाड़ियों ने मर्यादा में रहते हुए लड़ाई की थी. लेकिन खानजादी ने सारी हदें पार करते हुए नेहल को लेकर न सिर्फ बॉडी शेमिंग की बल्कि उन्होंने नेहल पर काफी भद्दे कमेंट किए, जिसके बाद अब नेहल ने खानजादी को खूब खरी खोटी सुनाई है.

'छाती चौड़ी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है'

सामने आई क्लिप में नेहल चुडासमा को कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'छाती चौड़ी करके हर जगह आ जाती है... बहन,,,,छाती चौड़ी करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो मैं रोज जिम में करती हूं और जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे काम किए है बहुत से सिचुएशन में उखाड़ के दिखाया है मैंने जिसकी वजह से मैं अपना सीना चौड़ा करके चलती हूं.'

'इनसिक्योरिटी चीख-चीखकर बाहर आ रही है'

नेहल ने आगे कहा, 'मुझे उन औरतों से एक बात कहनी है, जो दूसरी औरतों के शरीर या उनकी खूबसूरती पर गलत कमेंट करती हैं, ये तुम्हारी अपनी इनसिक्योरिटी है, जो चीख-चीख कर बाहर आ रही है. जिस किसी ने भी मेरे शरीर या मेरी ब्यूटी को लेकर ये कमेंट किया है, चाहे वो द 50 की बात हो या कहीं और की, ये साफ दिखाता है कि, तुम खुद को लेकर कितनी डरी हुई हो. मैं तुम्हारा नाम तो नहीं ले रही, पर इतना समझ लो कि तुम्हें खुद पर काम करने की जरूरत है, भाई.'

View this post on Instagram A post shared by Tadka Bollywood (@tadka_bollywood_)

खानदाजी ने नेहल के लिए कही थी ये बातें

आपको बता दें कि, 'द 50' (The 50) के एपिसोड 30 में कंटेस्टेंट्स को एक टास्क दिया गया था, जिसमें खानजादी अनसेफ जोन में चली गई थीं. ऐसे में गुस्से में आकर खानजादी ने नेहल चुडासमा पर भद्दा कमेंट करते हुए कहा था कि, 'छाती चौड़ी करके घूमत है.' हालांकि, वो यहीं नहीं रुकती उन्होंने आगे भी नेहल के लिए कई भद्दे और अपशब्दों का इस्तेमाल किया जिसे शो में बीप कर दिया गया. वहीं खानजादी के इसी कमेंट पर अब नेहल ने मुंह तोड़ जवाब दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more