The 50: 'मैंने इसके लिए परिवार को...', अरबाज पटेल से प्यार कर पछताईं Nikki Tamboli? नेशनल TV पर क्यों फूट-फूटकर रोईं

Nikki Tamboli And Arbaz Patel Fight In The 50: रियलिटी शो द 50 खूब लाइमलाइट बटोर रहा है और इसकी वजह शो में कलाकारों का ढेर सारा ड्रामा है. इस शो में निक्की तंबोली और अरबाज पटेल शो में काफी पसंद किए जा रहे हैं. इसी शो में अरबाज ने निक्की को प्रपोज किया. दोनों के इस मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ लेकिन अब निक्की तंबोली और अरबाज पटेल के बीच जमकर कलेश हुआ, जिसके बाद एक्ट्रेस फूट-फूटकर रोती हुई नजर आईं. इस मौके पर निक्की ने कुछ ऐसा बोल दिया, जिसे सुनकर फैंस हैरान है.

अरबाज पटेल के खिलाफ बोलीं निक्की तंबोली

द 50 के मेकर्स ने नया प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) और अरबाज पटेल (Arbaz Patel) का झगड़ा साफ नजर आ रहा है. इस प्रोमो में निक्की तंबोली फूट-फूटकर रोती दिख रही हैं. निक्की रोते हुए बोलती हैं, 'मैंने उसके लिए अपनी फैमिली को हर्ट किया और अब वह मुझे दुख दे रहा है.' इस पर निक्की तंबोली को फीमेल कंटेस्टेंट समझाते हुए बोलती हैं, 'कोई बात नहीं. हर कपल में ऐसा होता है.' इस पर निक्की तंबोली अपना सिर पकड़कर चिढ़ते हुए बोलती हैं, 'नहीं यार... अब बहुत ज्यादा हो गया है. मुझे बहुत ही गंदा महसूस हो रहा है.' निक्की तंबोली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

निक्की तंबोली हुईं ट्रोल

निक्की तंबोली को एक यूजर ने ट्रोल करते हुए लिखा, 'इसको टीआरपी चाहिए.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'कोई बात नहीं.. इतना तो पति बोलते ही है. मनाने भी तो आया था वो.' इसके अलावा भी यूजर्स इस पर कमेंट कर निक्की के लिए बुरा महसूस कर रहे हैं.

अरबाज के लिए परिवार के खिलाफ जा चुकी हैं निक्की तंबोली

बता दें कि निक्की तंबोली के पिता को बेटी का अरबाज पटेल संग रिश्ता मंजूर नहीं हैं लेकिन निक्की ने अरबाज को चुना और परिवार के खिलाफ गईं. एक्ट्रेस ने फैमिली की बातों को नजरअंदाज करते हुए अरबाज संग लिव इन में रहने का फैसला किया. आज के समय में निक्की और अरबाज एक साथ रहते हैं. दोनों सबसे पहले बिग बॉस मराठी 4 में एक साथ दिखे और यहीं से दोनों की लव लाइफ शुरू हुई. द 50 दोनों का दूसरा रियलिटी शो साथ में है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

