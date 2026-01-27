ENG हिन्दी
The 50: फराह खान के शो में आते ही दुश्मनों की तरह लड़ेंगी ये 24 एक्ट्रेसेस, एक-दूसरे को लेंगी पंगा; कौन होगी शेरनी?

These 24 Actress Will Enter In The 50: फराह खान का शो द 50 शुरू होने वाला है और इस शो की कंटेस्टेंट्स लिस्ट भी सामने आ गई है. आज हम आपको शो में नजर आने वाली 24 कंटेस्टेंट्स के नाम बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: January 27, 2026 5:59 PM IST

The 50: फराह खान के शो में आते ही दुश्मनों की तरह लड़ेंगी ये 24 एक्ट्रेसेस, एक-दूसरे को लेंगी पंगा; कौन होगी शेरनी?

These 24 Actress Will Enter In The 50: सलमान खान के कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस को टक्कर देने के लिए टीवी पर अब एक और शो आ रहा है, जिसका नाम है द 50. फराह खान के इस रियलिटी शो में एक शेर होगा, जिसके पिंजरे में एक साथ 50 कलाकार कैद होंगे. जी हां... इस शो के मेकर्स एक ही महल में 50 कलाकारों को बंद करने वाले हैं और इन 50 कलाकारों के नाम से पर्दा उठ गया है. कई सारे स्टार्स सोशल मीडिया पर शो की टिकट के साथ सामने आए हैं, जिसमें 24 एक्ट्रेसेस हैं. आइए आपको बताते हैं उन 24 एक्ट्रेसेस के बारे में... जिनके बीच कांटे की टक्कर देने वाली है.

द 50 में धमाका करेंगी फीमेल कंटेस्टेंट्स

रियलिटी शो द 50 ( The 50) से जुड़े अब तक कई सारे प्रोमो सामने आ गए हैं, लेकिन मेकर्स की तरफ से शो के असली गेम प्लान को सस्पेंस में रखा जा रहा है. इस शो का शेर कौन है? ये भी फैंस को नहीं पता, लेकिन मेकर्स ने 24 एक्ट्रेसेस के नाम का खुलासा कर दिया है, जिसमें सबसे पहला नाम दिव्या अग्रवाल है. दिव्या अग्रवाल शो में धमाका करने के लिए तैयार हैं. दिव्या के अलावा टीवी एक्ट्रेस शाइनी दोशी, उर्वशी ढोलकिया, मनीषा रानी, रिद्धि डोगरा समेत कई एक्ट्रेसेस इस शो में नजर आने वाले हैं.

ये 24 फीमेल कंटेस्टेंट्स करेंगी धमाका

इस शो में दिव्या अग्रवाल, मोनालिसा, उर्वशी ढोलकिया, रिद्धि डोगरा, नीलम गिरी, चाहत पांडे, डिंपल सिंह, सुमैरा शेख, नेहा चुडासमा, निक्की तंबोली, सपना चौधरी, युविका चौधरी, अर्चना गौतम, बेबिका धुर्वा, जाह्ववी केलकर, नतालिया जानोसजेक, खानजादी, मनीषा रानी, आरुषि चावला, रिधिमा पंडित, श्रुतिका अर्जुन, भव्य सिंह और तेजस्वी मदिवाड़ा आपस में भिड़ने वाली है. इनके अलावा कई मेल एक्टर्स भी नजर आएंगे, जिनको मिलाकर पूरे 50 कंटेस्टेंट्स शो में आएंगे.

हिना खान और रुबीना दिलैक की एंट्री की खबर

बता दें कि इस रियलिटी शो में हिना खान और रुबीना दिलैक की एंट्री की खबर भी सामने आई थी. दावा किया गया था कि टीवी की ये दोनों शेरनियां एक ही जंगल में होगी और इनके बीच कांटे की टक्कर देखने के लिए मिलेगी. अगर मेकर्स इस रिपोर्ट को सच कर देते हैं तो शो टीआरपी के हर रिकॉर्ड तोड़ देगा. ये शो नागिन 7 और अनुपमा को भी पछाड़ सकता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
