The 50: किसी आलीशान बंगले से कम नहीं है फराह खान शो का सेट, ठाठ-बाट देखकर फटी रह जाएंगी आंखें...

The 50 House Promo: कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार के जानेमाने रिएलिटी शो द फिफ्टी जल्द ही धमाका करने वाला है. हाल ही में मेकर्स ने द फिफ्टी का नया प्रोमो फैंस के साथ शेयर किया है.

The 50 House Promo: कलर्स टीवी ने तैयारी कर ली है कि वो जियो हॉटस्टार पर जल्द ही रियलिटी शो 'द 50' (The 50) को लॉन्च करने वाला है,. बीते कुछ समय में कई सितारों का नाम 'द 50' के साथ जोड़ा जा रहा है. खबर आ रही है कि फराह खान इस शो को होस्ट करने वाली हैं. कुछ समय पहले ही फराह खान ने 'द 50' का क प्रोमो शेयर करके इस बात का ऐलान किया था. अब तक राघव चड्ढा, अरबाज पटेल, नतालिया जानोस्जेक, जस्टिन डी'क्रूज, शहबाज बदेशा, अनुष्का सेन, रिदा थाराना, करण कुंद्रा, धनश्री, सूफी मोतीवाला, पायल धारे, उर्फी जावेद, श्रेया कालरा, सीमा खान, आशीष भाटिया, युजवेंद्र चहल, शूरा खान, निक्की तंबोली, उर्फी जावेद, श्रेया कालरा, सीमा खान, दिग्विजय राठी और दिग्विजय राठी जैसे सितारों को इस शो को लिए अप्रोच किया जा चुका है. इसी बीच द 50 को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. कुछ देर पहले ही मेकर्स ने द 50 का एक और प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है. इस प्रोमो में द 50 का घर साफ जर आ रहा है. द 50 का घर गोल्डन कलर में रंगा हुआ है, भव्यता ऐसी कि राजी महाराजा भी चौंक जाएं.

मोनालिसा और विक्रांत सिंह राजपूत समेत ये सितारे आएंगे नजर

इस समय सोशल मीडिया पर द 50 का प्रोमो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग द 50 की वीडियो से अपनी नजर नहीं हटा पा रहे हैं. द 50 के घर में लगभग सब कुछ गोल्डन कलर का दिख रहा है. घर में जगह जगह शेर के स्टेच्यू लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. आपको बता दें हाल ही में मोनालिसा, विक्रांत सिंह राजपूत दिव्या अग्रवाल, करण पटेल (Karan Patel) और फैसल शेख (Faisal Shaikh) जैसे सितारों ने खुलासा किया है कि वो इस शो में नजर आने वाले हैं, इस नए रिएलिटी शो को लेकर ये सभी सितारे काफी उत्साहित हैं.

द 50 को लेकर बना हुआ है बज्ज

द 50 को लेकर लगातार बज्ज बना हुआ है. भले ही ये शो टीवी पर धमाका करने की तैयारी में हो लेकिन इस शो के बारे में मेकर्स ने खास खुलासा नहीं किया है, वहीं कंटेस्टेंट्स को भी नहीं कि शो के दौरान उनके साथ क्या होने वाला है. यही वजह है जो सोशल मीडिया पर द 50 को लेकर लगातार बज्ज बना हुआ है. लोगों का मानना है कि द 50 टीवी पर आते ही धमाल करेगा. दावा तो ये भी किया जा रहा है कि द 50, बिग बॉस जैसे रिएलिटी शो को भी पछाड़ने वाला है.

