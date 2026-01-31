The 50 में लावे की तरह फूटा Rajat Dalal का गुस्सा, कर दी Digvijay Rathee की हड्डी पसली एक?...

Rajat Dalal Digvijay Rathee fight in The 50 New Bhojpuri Supestar Entry: कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार के नए रिएलिटी शो द 50 ने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है. खबर है कि शो में रजत दलाल और दिग्विजय सिंह की तगड़ी लड़ाई हो गई है.

Rajat Dalal Digvijay Rathee fight in The 50 New Bhojpuri Supestar Entry: आज का दिन द 50 के फैंस के लिए बेहद खास है. आज ये शो कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर दस्तक दे रहा है. रियलिटी शो 'द 50' (The 50) के प्रोमोज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इस शो के लिए बीते कुछ समय में इमें से कई सितारों के नाम पर मुहर लगाई जा चुकी है. इस लिस्ट में करण पटेल, दिव्या अग्रवाल, मिस्टर फैजू, मोनालिसा, शिव ठाकरे, नीलम गिरी, चाहत पांडे, दिग्विजय राठी, लक्ष्य कौशिक, रजत दलाल, हर्ष अरोड़ा, रिद्धि डोगरा, निक्की तंबोली, श्रुतिका अर्जुन, लवकेश कटारिया, प्रिंस नरूला, विक्रांत सिंह, शाइनी दोशी, दुष्यंत कुकरेजा, चाय विद अहमद, रूद्र राणा, अर्चना गौतम, करण पटेल, बसीर अली, मृदुल तिवारी, अविनाश मिश्रा और प्रतीक सेजपाल का नाम शामिल है. इसी बीच 50 को लेकर तरह तरह की खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो द 50 के घर में पहले दिन तगड़ा झगड़ा हो गया है.

रजत दलाल और दिग्विजय सिंह ने लिया पंगा

करण पटेल (Karan Patel) और फैसल शेख (Faisal Shaikh) जैसे सितारों के बारे में फैंस लगातार बातें कर रहे हैं. इसी बीच रजत दलाल और दिग्विजय सिंह ने सुर्खियां बटोरनी शुरू हो गई है. खबर है कि एक टास्क के दौरान रजत दलाल और दिग्विजय सिंह के बीच झगड़ा हो गया है. रजत दलाल और दिग्विजय सिंह के बीच का ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई है. बताया जा रहा है कि रजत दलाल ने दिग्विजय सिंह पर हाथ उठा दिया है. इस खबर ने सोशल मीडिया को हिलातर रख दिया है. अब ये तो हर कोई जानता है कि रजत दलाल और दिग्विजय सिंह दोनों का ही गुस्सा कितना तेज है.

TRENDING NOW

लोगों के निशाने पर आए रजत दलाल और दिग्विजय सिंह

अब सोशल मीडिया पर लोगों ने द 50 और रजत दलाल और दिग्विजय सिंह के बारे में बात करनी शुरू कर दी है. वीडियो में रजत दलाल और दिग्विजय सिंह एक दूसरे के साथ हाथापाई करते नजर आ रहे हैं. फैंस का कहना है कि रजत दलाल और दिग्विजय सिंह बिग बॉस खत्म होने के बाद भी नहीं सुधरे हैं. तभी तो द 50 में भी रजत दलाल और दिग्विजय सिंह अपनी ताकत आजमा रहे हैं. फैंस को उम्मीद है कि आने वाले समय में रजत दलाल और दिग्विजय सिंह द 50 में और भी बड़े बवाल खड़े कर सकते हैं. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि रजत दलाल और दिग्विजय सिंह का पहला एपिसोड कैसा होने वाला है.

Read more