The 50: दिग्विजय राठी पर भड़के Rajat Dalal ने जड़ दिया जोरदार चाटा, Video देख दहल गए फैंस! कर रहे ये डिमांड

The 50: टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो 'द 50' का धमाकेदार आगाज हो चुका है. शो के पहले ही दिन रजत दलाल और दिग्विजय राठी के बीच जबरदस्त बवाल देखने को मिला, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है.

The 50: रियलिटी शो की दुनिया में अब तक के सबसे बड़े शो कहे जाने वाले 'द 50' (The 50) का दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हालांकि अब इसका आगाज हो चुका है. 1 फरवरी 2026 , रविवार को शुरू हुए इस शो (The 50 Start Date) में पहले ही दिन हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. 50 कंटेस्टेंट्स वाले इस शो के 'गेम मास्टर द लायन' ने पहले ही दिन खिलाड़ियों के साथ ऐसा टास्क खेला, जिसमें कहीं रिद्धिमा पंडित (Riddhima Pandit) गेम की ईमानमारी पर सवाल उठाती नजर आईं, तो वहीं रजत दलाल (Rajat Dalal) और दिग्विजय राठी (Digvijay Rathi) के बीच की जुबानी जंग 'थप्पड़ कांड' तक जा पहुंची जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल (The 50 Viral Video) हो रहा है.

'द 50' का एक प्रोमो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फिटनेस इन्फ्लुएंसर रजत दलाल और दिग्विजय राठी के बीच ऐसी भयंकर लड़ाई देखने को मिल रही है, जिसकी दर्शकों ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी. उन दोनों की फाइट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.

TRENDING NOW

क्यों हुई रजत और दिग्विजय की भिड़ंत?

प्रोमो वीडियो में दिग्विजय राठी सीधे तौर पर रजत दलाल के दोगलेप पर सवाल उठाते हैं और तंज कसते हुए कहते हैं, 'जब दूसरे लोग गाली दे रहे थे, तब तेरा मुंह नहीं खुला...' जैसे ही दिग्विजय के मुंह से ये बात रजत सुनते हैं उनका गुस्सा सातवें आसमान पहुंच जाता है और वो अपना आपा खोते हुए दिग्विजय पर हमला कर देते हैं. हालांकि, इस बीच ये भी देखने को मिलता है कि, घर के बाकी कंटेस्टेंट्स तुरंत बीच बचाव के लिए दौड़ पड़ते हैं ताकि, दोनों के बीच मामला ज्यादा न बिगड़े.

नेटिजन्स कर रहे ये डिमांड

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वैसे ही लोग इस पर प्रतिक्रिया देने लगे. एक यूजर ने लिखा, 'यह सही नहीं है, यह कैसी हिंसा है.' दूसरे ने लिखा, 'दिग्विजय राठी ने फिर बातों से हरा दिया.' वहीं ज्यादातर लोग रजत दलाल को उनके इस बिहेवियर के लिए उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और रजत को शो से बाहर करने की मांग कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

सपना चौधरी और निक्की तंबोली का भी दिखा रौद्र रूप

वहीं इस वीडियो में सिर्फ रजत दलाल और दिग्विजय राठी ही नहीं, बल्कि घर की हसीनाएं भी भिड़ती नजर आईं. प्रोमो वीडियो में सपना चौधरी और अदनान शेख के बीच तीखी बहस देखने को मिली. सपना अदनान को आड़े हाथों लेते हुए कहती हैं, 'तू, सोच रहा है चढ़ के आएगा दो लोग, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी.' तो वहीं दूसरी तरफ निक्की तंबोली का भी एक कंटेस्टेंट्स से झगड़ा होते हुए देखा जा सकता है.

कौन-कौन हैं इस रेस में?

'द 50' के पहले एपिसोड को देखकर ही लगता है कि, ये शो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है. बता दें कि, इस शो में करण पटेल, दिव्या अग्रवाल, प्रिंस नरुला, उर्वशी ढोलकिया, निक्की तंबोली, मिस्टर फैजू, कृष्णा श्रॉफ, शिव ठाकरे, अर्चना गौतम और बिग बॉस 19 की नीलम गिरी जैसे कई बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं.

Read more