  • The 50: शो से बाहर होते ही मर्यादा भूले Vanshaj Singh! प्रिंस नरूला और Karan Patel पर निकाली भड़ास, ...

The 50: शो से बाहर होते ही मर्यादा भूले Vanshaj Singh! प्रिंस नरूला और Karan Patel पर निकाली भड़ास, कहा- 'बेवकूफ बुड्ढा...'

The 50 शो से पहले ही दिन बेघर हुए वंशज सिंह घर से बाहर आते ही अपना आपा खो बैठे और उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रिंस नरूला और करण पटेल के लिए जमकर जहर उगला.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 3, 2026 11:40 AM IST

The 50: शो से बाहर होते ही मर्यादा भूले Vanshaj Singh! प्रिंस नरूला और Karan Patel पर निकाली भड़ास, कहा- 'बेवकूफ बुड्ढा...'

The 50: कलर्स टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म जीयो हॉटस्टार पर टेलीकास्ट होने वाला लेटेस्ट रियलिटी शो 'द 50' (The 50) का 'बिग बॉस 19' (Bigg Boss 19) के समय से ही बज बना हुआ था. हालांकि, अब ये शो प्रीमियर हो गया है और इसका पहला ही एपिसोड काफी धमाकेदार रहा. 1 फरवरी 2026 को टेलीकास्ट हुए इस नए कॉन्सेप्ट वाले शो में पूरे 50 सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया है. ये शो 50 दिनों तक चलेगा और खास बात ये है कि, हर दिन एक एलिमिनेशन होगा. वहीं पहले ही दिन वंशज सिंह (Vanshaj Singh) को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन घर से बेघर होने के बाद अब वंशज का गुस्सा फूटा है और उन्होंने प्रिंस नरूला (Prince Narula) और करण पटेल (Karan Patel) के लिए जमकर जहर उगला है.

वंशज ने परफॉर्मेंस नजरअंदाज करने का लगाया आरोप

'द 50' से बाहर होने वाले गेमिंग वीडियो और पॉप कल्चर कंटेंट के लिए मशहूर वंशज सिंह (Kaun Hai Vanshaj Singh?) ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 'द 50' (The 50) के कंटेस्टेंट प्रिंस नरूला और करण पटेल को खूब खरी खोटी सुनाई है. उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि, वो एक टास्क बेस्ड शो से इसलिए बाहर हो गए क्योंकि उन्होंने प्रिंस नरूला से सबसे कम बात की थी. उन्होंने करण और प्रिंस को दोगला जोकर बताते हुए कहा कि, उनकी परफॉर्मेंस को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया.

प्रिंस नरूला के खिलाफ वंशज ने उगला जहर

वंशज सिंह (Vanshaj Singh Post) ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें वो प्रिंस नरूला पर निशाना साधते नजर आए. उन्होंने प्रिंस की फोटो के साथ लिखा, 'भाई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि, प्रिंस अभी भी नए रोडीज बनने वाले युवाओं को खुद की पहचान बनाने और आउटसाइडर की तरह लड़ने का ज्ञान दे रहा है? जबकि, हकीकत में तो वह खुद ही शो के अंदर अपना एक 'इंडस्ट्री ग्रुप' बनाकर बैठा है.'

करण पटेल को बताया 'बेवकूफ बूड्ढा'

वहीं इसके साथ उन्होंने एक और स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने करण पटेल को भी खरी-खोटी सुनाई. उन्होंने एक्टर को बेवकूफ बुड्ढा बताते हुए कहा, ' मुझे उम्मीद है कि आज तुम्हारे कमजोर और बूढ़ों जोड़ों में दर्द होगा. तुम्हें वृद्धाश्रम भेजा जाना चाहिए, तुमने जिंदगी भर के लिए एक दुश्मन बना लिया है, मैं अगले 10 साल तक तुम्हें अपना नाम याद दिलाता रहूंगा, बेवकूफ बूढ़ा.'

वंशज ने किए प्रिंस नरूला की टीम के चैट्स लीक

बता दें कि, वंशज प्रिंस नरूला को लेकर इतने गुस्से में हैं कि, उन्होंने नरूला की टीम के चैट्स भी लीक कर दिए हैं. जिसके बाद एक्टर की टीम ने वंशज से रिक्वेस्ट की को वो प्रिंस को लेकर कोई पोस्ट न करें और गेम शो को गेम शो की तरह ही देखें.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Karan Patel Prince Narula The 50 The 50 Reality Show Vanshaj Singh